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«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

  • 17/08/2021, 19:05
Новости Новосибирска
По итогам первого полугодия 2021 года фондовый рынок вырос на 16%. Территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске Регина Дзикавичюте — о трендах, сформировавшихся на рынке, предпочтениях инвесторов и оправдавшихся прогнозах.

—  Регина Болеславасовна, какие тренды были актуальны для фондового рынка в первой половине 2021 года? Насколько реальность совпала с вашими прогнозами?

— Наши аналитики прогнозировали, что в 2021 году будет наблюдаться рост интереса инвесторов к мировому и российскому фондовым рынкам. Этот прогноз оказался верным. По итогам полугодия 2021 года российский фондовый рынок вырос на 16%, американский S&P 500 растет в сопоставимых темпах. Рубль укрепился к доллару с начала года, несмотря на повышение ключевой ставки. Приток инвесторов продолжается.

— Можете оценить, насколько увеличилось количество частных инвесторов, вышедших на фондовый рынок?

— По итогам июля в целом по России число инвесторов, открывших счета на Московской бирже, перевалило за 13 млн человек. При этом в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 5 млн инвесторов, всего владельцами брокерских счетов стали 8,8 млн человек. За первое полугодие 2021 года — уже 4 млн! Наши аналитики считают, что это примерно половина от потенциально возможного в этом десятилетии.

В нашем новосибирском офисе наблюдается схожая динамика в процентном соотношении. К примеру, если раньше после выступления перед аудиторией из 20-25 человек ко мне с вопросами подходили 2-3 человека, то сейчас — 6-7, и мы договариваемся с ними о более предметной встрече. Я вижу, что количество клиентов растет у всех наших сотрудников, что действующие клиенты пополняют свои счета, добавляют в портфель новые инструменты в разных валютах. Это очень хорошая тенденция.

— Какие финансовые инструменты сейчас выбирают частные инвесторы, которые выходят на биржу?

— Практически у каждого нашего клиента сегодня уже есть портфель облигаций. Это либо российские облигации, номинированные в рублях, либо облигации, номинированные в долларах. Считаю, что этот финансовый инструмент является хорошей заменой депозитам, так как он лучше по многим показателям: ликвидность, удобство, вид собственности и доходности. Что интересно, инвесторы все чаще включают в портфель не только облигации федерального займа (ОФЗ) и бумаги госкомпаний, но и корпоративные облигации, отличающиеся высокой степенью надежности. Большим успехом сейчас пользуются облигации компаний, которые вышли на биржу, прошли листинг и относятся ко второму и третьему уровню листинга с доходностью по купонам около 10,5-12 % годовых.

Очевидно, что клиенты изучают рынок, начинают лучше в нем разбираться. Мне уже редко приходится рассказывать о том, что такое облигации. Гораздо чаще звучат вопросы: что есть на рынке из биржевых облигаций для моего портфеля, с какими доходностями? Это очень хорошо! В результате, когда мы выступаем андеррайтерами выпуска каких-то облигаций, чаще всего весь этот объем за день-два расходится по нашим клиентам. В среднем сейчас облигации занимают 5-8% в портфелях инвесторов, с которыми работает «Фридом Финанс».

Если говорить о других финансовых инструментах, то в нашей компании лидерами интереса являются акции, причем не только российских, но и мировых компаний. Как правило, это разноплановый, хорошо диверсифицированный портфель из 10-15 позиций — это акции разных эмитентов, отраслей и стран, в итоге по каждой позиции мы несем небольшие риски. В списке «любимчиков» у нас акции знаменитых международных гигантов: Visa, Apple, FB, SPCE, ZM. Очень приятно, что в топ-5 самых популярных иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже несколько месяцев подряд входят бумаги нашего холдинга FRHC. Нашей «фишкой» остаются акции компаний, которые выходят на биржу в рамках IPO.

Трендом 2021 года, начавшим формироваться в минувшем году, можно назвать рост интереса к биофармацевтическим компаниям и прочим компаниям, производящим медицинское оборудование или обследования человека PFE (+50%) 3 месяца, OMGA (+8,53%) 15 дней — новый класс терапевтических средств, CTKB (+57,46%)  20 дней — расширенные решения для клеточного анализа и прочее. Сейчас они занимают в портфелях инвесторов не менее 15%. Эти компании активно привлекали средства на рынке, чтобы увеличить выпуск своей продукции. Это касается вакцин, основ для их изготовления, производства средств защиты для людей, выпуска оборудования. Интерес к этим компаниям со стороны инвесторов сохраняется.

— Как оцениваете интерес инвесторов к биржевым фондам?

— Такая тенденция тоже прослеживается. Многие инвесторы сегодня обращают внимание на фонды: паевые биржевые, например ЗПИФ Фонд первичных размещений. Это хороший инструмент, который может быть в портфеле не только у квалифицированных, но и у неквалифицированных инвесторов.

Это могут быть ETF-фонды, включающие в себя ценные бумаги, представленные на российских биржах: Московской и Санкт-Петербургской. Они удобны тем, что позволяют вкладывать деньги в определенные секторы экономики, к тому же покупка фондов дешевле, чем покупка конкретных акций поштучно. Так, одна акция Alphabet (материнская компания Google) стоит около $2700, а ведь покупка бумаги только одной компании — это большой риск.  Фонды дают возможность собрать сбалансированный портфель, в котором уже будут нужные вам акции. Наш БПИФ «Лидеры технологий» состоит из бумаг 10 крупнейших американских технологических компаний с капитализацией свыше $50 млрд. В него уже входят и вышеупомянутая Alphabet, и еще более дорогая Amazon, и другие крупные игроки IT-рынка США. Если покупать хотя бы по одной акции каждой компании, понадобятся не менее $8 тысяч, пай фонда стоит менее 2000 рублей.

Фонды удобны, прежде всего, тем, что для работы с ними не требуются специальные знания и много времени. Вы покупаете паи и наблюдаете за изменением включенных в фонд бумаг, не реагируя на каждую акцию или облигацию в отдельности. К примеру, наш лидер — ЗПИФ ФПР — за год вырос на 87,8%. Купив паи этого фонда, вы участвуете во всех IPO, куда он заходит. Напомню, российское законодательство разрешает принимать участие в IPO на иностранных биржах только квалифицированным инвесторам. Фонд решает эту проблему, делая инвестиции в первичные размещения доступными всем желающим.

Еще одно преимущество фондов, которое обеспечивает рост интереса к ним со стороны инвесторов, это возможность инвестировать в потенциально интересные, но не очень известные секторы экономики. Например, в бумаги фронтирных рынков. Это такие страны, темпы развития которых немного ниже, чем у развивающихся, но они могут показать стремительный рост. К ним можно отнести Казахстан. Это наиболее знакомый и понятный россиянам фронтирный рынок, он представлен фондом FXKZ (фонд от управляющей компании Finex и «Фридом Финанс»). В него включены акции 7 самых крупных компаний Республики (индекс KASE). Это реально очень интересное вложение, которое может дополнить портфель любого инвестора.

В первом полугодии 2021 года сделки с биржевыми фондами (БПИФ и ETF) на Московской бирже заключали свыше 2 млн частных инвесторов, стоимость чистых активов фондов достигла 217,1 млрд рублей ($3 млрд). Всего россиянам доступны свыше 100 фондов на этой площадке — то есть интересные для себя инструменты могут найти как новички, так и опытные инвесторы.

— Можете привести кейсы наиболее удачных вложений ваших новосибирских клиентов? Почему им удалось получить такой результат? 

— Если говорить о наиболее удачных стратегиях, то, по моим наблюдениям, самые интересные результаты (по доходности) получают клиенты, которые при диверсификации портфеля больше работают с акциями. К примеру, один из наших клиентов участвует во всех IPO, при этом работает с акциями на вторичном рынке и покупает фонды.

Хороший эффект, на мой взгляд, дает стратегия быстрой оборачиваемости капитала. К примеру, идея отработала 3 месяца с доходностью 12%, и инвестор из нее выходит, продает бумаги, получает прибыль и входит в новую сделку. Не могу сказать, что эта стратегия самая правильная, но она позволяет деньгам «не зависать», увеличивает оборачиваемость капитала и повышает доход. Но это актуально для активных инвесторов, каждый день хотя бы немного времени уделяющих тому, чтобы познакомиться с ситуацией на рынке, почитать письма и рекомендации от брокера. Для кого-то правильнее будет ожидание более высокой доходности, которую инвестор сможет получить через несколько лет.

Если говорить про обратную связь и эффективность сотрудничества, могу привести пример работы с двумя клиентами. Одна из них раньше получала доход от сдачи в аренду двух объектов коммерческой недвижимости. Вначале она продала один объект и вложила средства в фондовый рынок, причем выбрала только IPO. Поработав некоторое время, девушка разобралась в управлении своим портфелем, поняла, как читать отчеты, аналитику, оценила финансовые инструменты с точки зрения риска/доходности (как можно диверсифицировать риски по компаниям, отраслям и странам), оценила удобство управления средствами. После этого решила продать второй объект и осознано инвестировала вырученные деньги в ценные бумаги.

По ее словам, сейчас она живет так, как хочет: не привязана в Новосибирску, к разборкам с арендаторами, не связана необходимостью оперативно реагировать на все возникающие у них проблемы. Девушка путешествует по разным странам, контролирует ситуацию с портфелем через личный кабинет из любой точки мира. Она подписана на нашу рассылку, читает новости, мы всегда с ней находимся в контакте, хотя она уже сама очень хорошо разбирается в рынке. Как-то в разговоре она призналась, что это была ее мечта: жить по своим правилам. Когда мне клиенты говорят о таких вещах — для меня это лучший результат и оценка моей работы. Это то, ради чего хочется работать дальше…

Или еще пример. Одна из наших клиенток живет на две страны, и для получения иностранного гражданства ее попросили предоставить информацию-отчет о пассивном доходе. В логике европейской страны это не карта в банке, а инвестиционный счет — современный способ сохранения сбережений, который понятен всем во всем мире.

— Какой динамики рынка ожидаете во второй половине 2021 года?

— Опираясь на мнение наших аналитиков, могу сказать, что в третьем квартале предполагается определенная коррекция на мировом фондовом рынке: с середины августа до середины сентября. Так как все рынки связаны, то и российский будет вести себя похоже.

— Какие инструменты, на ваш взгляд, в такой ситуации будут наиболее интересны для инвестиций?

— Думаю, что сейчас нужно покупать определенные защитные финансовые активы, например фонды облигаций наподобие ЗПИФ «Фонд ВДО развивающихся российских компаний», в состав которого уже входят долговые инструменты эмитентов из самых разных отраслей экономики, а также ETF на золото или кибербезопасность. Можно добавить в портфель акции компаний, которые круглогодично пользуются спросом у населения всех стран: телеком, ритейл. Одним словом, нужно провести ребалансировку своего инвестиционного портфеля.

Я считаю, что вторая половина 2021 года сохранит динамику первого полугодия и по-прежнему будет похожа на американские горки. Мы станем работать на опережение, реагировать, исходя из ситуации в макроэкономике и политике.

Впрочем, в плане отчетности и макроэкономики ситуация в США хорошая. Отчеты компаний-гигантов вышли с прибылью, с потенциалом роста. Программа поддержки экономики через фондовые рынки в США продолжает работать. Именно это подтолкнуло инвесторов всех стран к определенной стратегии формирования портфеля. Но еще раз отмечу, что после любого роста бывает коррекция.

Драйвером для мирового фондового рынка в целом может стать текущая ротация из акций роста в акции стоимости и акции малой капитализации. На данный момент основной риск — это повышение ставок в 2023 году, который будет отыгрываться во втором полугодии 2022 года.

Локомотивом роста для российского рынка могут стать телекоммуникационный и финансовый секторы, а также глобальные сырьевые компании.

Какие компании, на ваш взгляд, сегодня можно назвать перспективными для инвестиций?

—  Их довольно много. Мы считаем, что рост на горизонте года могут показать Disney (DIS), JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer (PFE), Intel (INTC), Zynga (ZNGA), Cisco Systems (CSCO), Boeing (BA) и ряд других американских акций.

Подводя итоги, хочу сказать, что сейчас самое время для того, чтобы открыть новый сезон инвестиций. Период отпусков заканчивается, все начинают включаться в работу, изучают различные инструменты заработка… Финансовый рынок сейчас очень хорош для совершения сделок, грамотно сформированный портфель будет способствовать росту доходности вложений.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ценные бумаги Фридом финанс фондовый рынок рынки пассивный доход инвестиции


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