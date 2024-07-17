Рекламодателям

For Stars — сочетание городского комфорта и элегантности

  • 17/07/2024, 09:00
For Stars — сочетание городского комфорта и элегантности
Семейный дом объединил в себе все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе.

Октябрьский район Новосибирска переживает второе рождение. Он активно застраивается новыми домами и остается в числе городских лидеров по объемам нового строительства. Застройщики представляют здесь амбициозные проекты, формирующие новый образ территории.

В десяти минутах от ГПНТБ, на улице Ленинградской, 104 возводится 24-этажный семейный дом комфорт-класса For Stars, который уже в 2026 году встретит новоселов.

— В данный момент мы ведем работы по устройству каркаса здания, наружных и внутренних кирпичных стен. Также ведутся работы по устройству внутренних коммуникаций и наружных сетей водоснабжения, ливневой канализации. Завершается строительство автопарковки и возведение паркинговой рампы, — рассказал директор по строительству Вадим Касеко.

Arrow
Arrow
Slider

 

Локация дома максимально комфортна для жизни. Он расположен близко к центру города и удобен как для водителей с личным автомобилем, так и новосибирцев, предпочитающих общественный транспорт. Отсюда легко можно добраться в любой район Новосибирска.

В локации сформирована полноценная торговая, социальная и развлекательная инфраструктура. Буквально в нескольких минутах от дома For Stars находятся все важные для жителя современного города объекты: школы, детские сады, медицинские центры, супермаркеты, рестораны, кафе, деловой центр и учреждения допобразования.

В нескольких минутах ходьбы — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Сибирский университет управления (РАНХиГС).

Концепция проекта — «семейный дом», поэтому в нем преобладают квартиры с большой площадью, рассчитанные на молодые пары и семьи с детьми. Квартиры максимально функциональны: в них нет излишне заглубленных коридоров, продуман каждый квадратный метр. Однокомнатные квартиры и студии тоже есть, но в очень деликатной пропорции ― квартирография сбалансирована. В большинстве квартир ― просторные лоджии.

Arrow
Arrow
Slider

 

Свободная планировка обеспечивает возможность создания уникальных проектов и максимальное использование каждого метра помещения. При этом новоселы могут воспользоваться одним из десятков дизайн-проектов, что уже разработал застройщик.

Стоит отметить, что недавно открыта продажа на последнем этаже семейного дома с видовыми квартирами. Они имеют площадь до 120 кв. м и потолки высотой 3,62 м. На этаже всего 3 квартиры.

Статусу семейного дома соответствуют экстерьеры и интерьеры новостройки. Они выполнены в современном стиле с применением качественных отделочных материалов.

В For Stars все продумано до мелочей. На первом этаже расположено лобби, единое на две блок-секции, без разделения на подъезды. Огромное внимание в нем уделено деталям: предусмотрели мягкие зоны ожидания для доставок или проведения небольших встреч, а в локации для почтовых ящиков появится полка для сумок и урна для спама.

Особенностью проекта является наличие на первом этаже дома двух санузлов. Во дворе планируется установить лапомойку, где жители смогут помыть лапы домашним животным после выгула, а также колеса у велосипеда и коляски.

For Stars — сочетание городского комфорта и элегантности
Arrow
Arrow
Slider

 

Двор семейного дома For Stars будет закрыт для посторонних, что обеспечит безопасность жителей. В нем предусмотрены локации для детей разных возрастов ― с качелями, горками и песочницами. Особое внимание уделено спорту и локациям для спокойного отдыха.

Еще одним из плюсов дома является подземный паркинг на 120 машиномест. Также предусмотрен надземный гостевой паркинг на 15 мест на территории дома.

For Stars — сочетание городского комфорта и элегантности

Комфортны в For Stars и условия приобретения квартир. Их можно купить как за наличные, так и с помощью стандартных и льготных ипотечных программ, в том числе с использованием траншевой ипотеки, а также в рассрочку. Кроме того, для покупателей действуют акции*. Например, сейчас при покупке трехкомнатной студии от 63,2 кв. м можно приобрести парковку за полцены — 700 000 рублей. Более подробную информацию как о проекте, так и о действующих акциях можно получить в отделе продаж.

*Организатор акции ООО «СЗ «РЕДФИЛД». Сроки проведения ― с 1 июля по 1 августа 2024 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.

«Семейный дом For Stars»
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр
Телефон: 8 (383) 284-17-74
e-mail: forstars@metr-pro.ru
Сайт: for-stars.ru

Застройщик: ООО «СЗ» РЕДФИЛД» ИНН 5406812436 ОГРН 1215400016270
Срок сдачи — I квартал 2026 года
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Erid:F7NfYUJCUneLt1ZG5mTD

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ РЕДФИЛД

Фото предоставлены рекламодателем

477

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость For Stars


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Платоненко: Индустрия красоты Новосибирска переживает качественную трансформацию

Анна Платоненко: Индустрия красоты Новосибирска переживает качественную трансформацию

Местные компании активно осваивают импортозамещение, а у новосибирцев растет интерес к здоровому образу жизни.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца в Новосибирске
17/07/24 15:30
Право&Порядок
Бизнесменов из Новосибирска во время пикника в яхт-клубе охраняла Гвардия
17/07/24 15:00
Общество
Рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске
17/07/24 14:45
Происшествия
Председатель ТСЖ обокрал на 2 млн собственников квартир в Новосибирске
17/07/24 14:15
Право&Порядок
Любовная драма в Новосибирске попала на видео камер у подъезда дома
17/07/24 13:50
Происшествия
Стало известно имя нового директора «САХ» в Новосибирске
17/07/24 13:20
Отставки и назначения
Подозреваемого в сексуальных домогательствах к детям задержали в Новосибирске
17/07/24 12:50
Происшествия
Артур Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске
17/07/24 12:30
Спорт
В Новосибирске, по поручению губернатора Андрея Травникова, обновят парк вагонов метрополитена
17/07/24 12:23
Власть
Капитальный ремонт шести объектов образования в Новосибирской области завершится до конца года
17/07/24 12:09
Власть
Снежные козлята родились в зоопарке Новосибирска
17/07/24 11:50
Общество
Новосибирец совершил массовое убийство летучих мышей у себя в квартире ― зоозащитники в шоке
17/07/24 11:30
Происшествия
Ограничение движения транспорта вводятся в двух районах Новосибирска
17/07/24 11:10
Город
В Новосибирске за пять лет планируется расселить 499 ветхих многоквартирных домов
17/07/24 10:58
Власть
«Воистину праздник на Хилокской»: жители Новосибирска наблюдают, как сносят ненавистные им кафе с мигрантами
17/07/24 10:47
Общество Право&Порядок
Около 25 миллиардов рублей требуется Новосибирску на расселение ветхих домов
17/07/24 10:30
Город Недвижимость Общество
Серебро на международной олимпиаде взял школьник из Новосибирска
17/07/24 10:15
Общество
Учитель информатики, проигравший школьные ноутбуки, получил срок в Новосибирске
17/07/24 9:37
Общество Право&Порядок
«Искитимцемент» запустил проект за 700 млн рублей
17/07/24 9:15
Бизнес Промышленность
Женщина за рулем автомобиля насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском
17/07/24 9:14
Происшествия
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Сибиряки положили на вклады в Сбере 686 млрд рублей за первую половину 2024 года
17/07/24 11:48
АО «РЭС» сменило маркетинговое наименование на «Россети Новосибирск»
17/07/24 9:00
Банк Уралсиб выступил генеральным партнером гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!»
16/07/24 10:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 выгодных ипотечных кредитов на квартиру в новостройке
15/07/24 11:07
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
9/07/24 10:09
Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля
8/07/24 10:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска