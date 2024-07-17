For Stars — сочетание городского комфорта и элегантности

Октябрьский район Новосибирска переживает второе рождение. Он активно застраивается новыми домами и остается в числе городских лидеров по объемам нового строительства. Застройщики представляют здесь амбициозные проекты, формирующие новый образ территории.

В десяти минутах от ГПНТБ, на улице Ленинградской, 104 возводится 24-этажный семейный дом комфорт-класса For Stars, который уже в 2026 году встретит новоселов.

— В данный момент мы ведем работы по устройству каркаса здания, наружных и внутренних кирпичных стен. Также ведутся работы по устройству внутренних коммуникаций и наружных сетей водоснабжения, ливневой канализации. Завершается строительство автопарковки и возведение паркинговой рампы, — рассказал директор по строительству Вадим Касеко.

Локация дома максимально комфортна для жизни. Он расположен близко к центру города и удобен как для водителей с личным автомобилем, так и новосибирцев, предпочитающих общественный транспорт. Отсюда легко можно добраться в любой район Новосибирска.

В локации сформирована полноценная торговая, социальная и развлекательная инфраструктура. Буквально в нескольких минутах от дома For Stars находятся все важные для жителя современного города объекты: школы, детские сады, медицинские центры, супермаркеты, рестораны, кафе, деловой центр и учреждения допобразования.

В нескольких минутах ходьбы — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Сибирский университет управления (РАНХиГС).

Концепция проекта — «семейный дом», поэтому в нем преобладают квартиры с большой площадью, рассчитанные на молодые пары и семьи с детьми. Квартиры максимально функциональны: в них нет излишне заглубленных коридоров, продуман каждый квадратный метр. Однокомнатные квартиры и студии тоже есть, но в очень деликатной пропорции ― квартирография сбалансирована. В большинстве квартир ― просторные лоджии.

Свободная планировка обеспечивает возможность создания уникальных проектов и максимальное использование каждого метра помещения. При этом новоселы могут воспользоваться одним из десятков дизайн-проектов, что уже разработал застройщик.

Стоит отметить, что недавно открыта продажа на последнем этаже семейного дома с видовыми квартирами. Они имеют площадь до 120 кв. м и потолки высотой 3,62 м. На этаже всего 3 квартиры.

Статусу семейного дома соответствуют экстерьеры и интерьеры новостройки. Они выполнены в современном стиле с применением качественных отделочных материалов.

В For Stars все продумано до мелочей. На первом этаже расположено лобби, единое на две блок-секции, без разделения на подъезды. Огромное внимание в нем уделено деталям: предусмотрели мягкие зоны ожидания для доставок или проведения небольших встреч, а в локации для почтовых ящиков появится полка для сумок и урна для спама.

Особенностью проекта является наличие на первом этаже дома двух санузлов. Во дворе планируется установить лапомойку, где жители смогут помыть лапы домашним животным после выгула, а также колеса у велосипеда и коляски.

Двор семейного дома For Stars будет закрыт для посторонних, что обеспечит безопасность жителей. В нем предусмотрены локации для детей разных возрастов ― с качелями, горками и песочницами. Особое внимание уделено спорту и локациям для спокойного отдыха.

Еще одним из плюсов дома является подземный паркинг на 120 машиномест. Также предусмотрен надземный гостевой паркинг на 15 мест на территории дома.

Комфортны в For Stars и условия приобретения квартир. Их можно купить как за наличные, так и с помощью стандартных и льготных ипотечных программ, в том числе с использованием траншевой ипотеки, а также в рассрочку. Кроме того, для покупателей действуют акции*. Например, сейчас при покупке трехкомнатной студии от 63,2 кв. м можно приобрести парковку за полцены — 700 000 рублей. Более подробную информацию как о проекте, так и о действующих акциях можно получить в отделе продаж.

*Организатор акции ООО «СЗ «РЕДФИЛД». Сроки проведения ― с 1 июля по 1 августа 2024 года. Подробности уточняйте в отделе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик: ООО «СЗ» РЕДФИЛД» ИНН 5406812436 ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

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