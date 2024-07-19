Сфера гостеприимства в принципе тем и хороша, как сектор экономики, что даёт очень многозвучное «эхо» эффективности – во множестве смежных рынков – от расходных материалов и производства спецодежды до банковского дела. Особенно когда подаёт себя в шоу-формате, в сценическом масштабе мегаполиса.

Гастрофестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!» – одно из самых ярких и значимых событий этого лета. И мы рады, что стали генеральным партнером форума, приняли активное участие в его работе. В период проведения фестиваля мы провели специальную акцию, в рамках которой гостям начислялись до 50% кешбэка рублями за покупки во всех кафе и ресторанах Новосибирска. Наша локация находилась около главной сцены фестиваля, здесь для гостей была оборудована зона отдыха, фитостена, фотобудка с искусственным интеллектом, игровые аттракционы для детей. Форум дал хороший импульс дальнейшему развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности в нашем городе, а мы, в свою очередь, показали потенциал Уралсиба, рассказали о возможностях банка, познакомились с большим количеством предпринимателей.

Фото из личного архива спикера