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Форум дал хороший импульс дальнейшему развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности в нашем городе

  • 19/07/2024, 13:52

Наталья Голубева, управляющая новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

Форум дал хороший импульс дальнейшему развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности в нашем городеСфера гостеприимства в принципе тем и хороша, как сектор экономики, что даёт очень многозвучное «эхо» эффективности – во множестве смежных рынков – от расходных материалов и производства спецодежды до банковского дела. Особенно когда подаёт себя в шоу-формате, в сценическом масштабе мегаполиса.

Гастрофестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!» – одно из самых ярких и значимых событий этого лета.  И мы рады, что стали генеральным партнером форума, приняли активное участие в его работе. В период проведения фестиваля мы провели специальную акцию, в рамках которой гостям начислялись до 50% кешбэка рублями за покупки во всех кафе и ресторанах Новосибирска. Наша локация находилась около главной сцены фестиваля, здесь для гостей была оборудована зона отдыха, фитостена, фотобудка с искусственным интеллектом, игровые аттракционы для детей. Форум дал хороший импульс дальнейшему развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности в нашем городе, а мы, в свою очередь, показали потенциал Уралсиба, рассказали о возможностях банка, познакомились с большим количеством предпринимателей.

Фото из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирcк

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Мнение эксперта

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У сибирского гастротуризма очень правильный вектор развития

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На третьем фестивале-форуме «В Сибири — есть!» Новосибирская область зрелищно узаконила свое членство в большой десятке туристических регионов России. И продолжила оттачивание своей идентичности — как созерцательной, так и вкусовой.

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