Новосибирск учился нравиться. И вошел во вкус

Организатором фестиваля «В Сибири — есть!» стало Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — в союзе с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ», а также при содействии Министерства экономического развития региона и мэрии города Новосибирска.

Форум занял три дня, превзойдя два предшествующих фестиваля и по гостевой статистике, и по составу участников, и по кругу обсуждаемых тем и миссий. В фестивале «В Сибири — есть!» приняли участие более 300 000 человек, 103 эксперта из 35 регионов России, более 100 мастеров-ремесленников, 16 гидов и более 100 молодых музыкантов.

В деловой программе задействованы свыше 1000 человек. Фестиваль занял практически все пространство парка на Михайловской набережной, как бы между делом перетекая в галереи фуд-молла у станции метро «Речной вокзал» — словно показывая, как на практике действует понятие «синергия».

На пленарном заседании фестиваля основной задачей обозначили формирование новосибирского федерального бренда. Вовлеченность властей и в этот процесс, и в поддержку туристической отрасли демонстрировал хотя бы состав спикеров — на форуме были практически все ЛПР, формирующие коллективное новосибирское «я»: губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.

По словам Андрея Гончарова, наблюдавшего за общероссийской активностью в формировании региональных туристических концепций, подобные фестивали проходят во многих регионах: и в исконно туристических, и в тех, что недавно осмыслили туризм как средство экономической диверсификации. Новосибирск в этом смысле идет в фарватере процесса. И, как подчеркнули на пленарном заседании, достиг в этом определенных успехов.

Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, интеллигентно оспорил мем «Красноярск — ресторанная столица», намекнув, что успехами на этом поприще Красноярск обязан не столько объективной реальности, сколько странной этике ресторанных обозревателей из новосибирских (не красноярских!) онлайн-медиа. Безымянно, но вполне узнаваемо один обозреватель в это время застенчиво мялся в толпе у главной сцены. И от речи Бурковского впал в крайнюю застенчивость — до мгновенного растворения в воздухе.

Юлия Железняк, руководитель проектного офиса «Мастерская гостеприимства», похвалила Новосибирскую область за зримое развитие сельского туризма. Области повезло и с ландшафтным, и с этнографическим разнообразием. По убеждению Юлии, опыт Новосибирской области может стать мастер-моделью для всех регионов Сибирского федерального округа.

— Внутренний туризм как драйвер локальной экономики отлично работает, потому что там большая реверсия и большая добавленная стоимость, — отметила Анна Павлова, начальник управления маркетинга региона внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области.

— Например, нашему региону эта сфера приносит 2 трлн рублей. Во-вторых, в Национальном туристическом рейтинге мы поднялись на 12 место. За четыре года подъем на пять позиций. Занимаем по турпотоку первое место в Сибири и десятое — по России.

Поскольку понятие «региональный бренд» фигурировало в общекультурном понимании, гастрономический массив форума в его торгово-выставочной части был уравновешен промтоварным. Палатки вдоль парковых аллей были полны олицетворениями новосибирской идентичности. Как часто и бывает на таких экспромт-вернисажах, художественный уровень артефактов имел очень размашистую амплитуду: от редких и изысканных вещей до неоднозначных штуковин-диковин (настольные лампы из старой техники) и вполне себе однозначного трэша (вроде домовят из капроновых колготок).

— Второй год подряд мы поднимаем на фестивале тему сибирских сувениров, — обозначила первопричину сувенирного изобилия Анна Павлова. — У нас, помимо аллей, под нее выделен целый павильон. И в этом году мы увидели много новинок. Есть очень интересные, достойные работы. Думаю, в 2025-м появится еще больше красивых разработок.

Примечательно, что третий по счету фестиваль-форум «В Сибири — есть!» Новосибирск принимал уже не как соискатель титула «Туристический центр», а как уверенный его носитель. На пленарном заседании и в кулуарах фестиваля этот факт оглашали без тщеславия, но с явным удовольствием.

— Да, прежде Новосибирск вообще не воспринимался как туристическое место, — рассуждает Анна Павлова. — Но это не было объективной проблемой его культурного кода. Это была его собственная, сугубо субъективная проблема. Проблема самоосмысления. То есть Новосибирск своих собственных ярких сторон просто не видел, как бы полагая, что ничего интересного у него нет. Он не осознавал свою привлекательность. Хотя остальной стране и миру он всегда был интересен. Но в последние годы город как бы увидел себя в зеркале, понял, что он — уникальное и привлекательное место.

Интересный опыт работы с локальной идентичностью обнародовал на форуме гость из Дагестана — Шамиль Гусейнов, общественный советник министра туризма Республики Дагестан, помощник депутата Народного Собрания, представитель «ОПОРЫ РОССИИ», общественный деятель в сфере гастрономии и туризма.

— В ходе Петербургского экономического форума развитие внутреннего туризма было оглашено В.В. Путиным как долгосрочная задача, задача общефедерального уровня, — сказал Шамиль Гусейнов в приветственной речи. — Разумеется, это требует и консолидации усилий, и насыщенного обмена компетенциями, нажитым практическим опытом.

Представитель Дагестана на фестивале «В Сибири — есть!» присутствует впервые. Причем не просто в роли церемониального гостя издалека, а сразу в ипостаси спикера-практика. Туристический бум в Дагестане — общеизвестный факт, но из Сибири видна только общая динамика процесса. А узнать нюансы помогает именно информация из первых уст. Шамиль Гусейнов привез на форум-фестиваль очень насыщенный кейс, посвященный диверсификации, «перезагрузке» туристического образа Дагестана.

Как мультипредприниматель с большим портфелем бизнес-проектов Шамиль Гусейнов имеет очень предметное представление о диверсификации. Потому умеет наглядно, детально и образно описать диверсификацию туризма в конкретном регионе — в родном Дагестане. Аспекты этого процесса были максимально близки сути фестиваля: в Дагестане глубокой проработке подвергалась именно гастрономическая составляющая — путем значительного расширения предметно-ассоциативного ряда.

Прежние ассоциативные «якоря» Дагестана — кизлярский коньяк и каспийская икра — постепенно из символов, проверенных временем, превратились в трюизмы, в клише. Для региона, который обладает очень насыщенной мультикультурностью во всех аспектах жизни, монообраз «коньяк/икра» действительно уже выглядел архаичным. Потому обновленная коррекция изначально была очень массированной: в поле туристского интереса нужно было вывести пищевые специалитеты всех этносов, населяющих Дагестан. А этнокультурное разнообразие там подразумевает буквально мозаичную узорчатость. Там это даже не метафора, а буквальный феномен: жители двух соседних сел могут иметь совершенно разные родные языки (не диалекты, а именно языки) и такую же взаимную оригинальность своей кухни. Разумеется, существуют в Дагестане и гастрономические универсалии — блюда, типичные для региона в целом. Но даже они там имеют богатую нюансировку — большое количество локальных версий.

Геннадий Шаталов, председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, отметил, что, проводя форумы «В Сибири — есть!» и «Дикоросы», Новосибирск не замыкается на утилитарной проблематике, а работает как город-интегратор, вовлекая в креативную коммуникацию всю Сибирь.

Аттрактив, адресованный не профессионалам, а горожанам-едокам, состоял из площадок различных заведений, дегустационных палаток, мастер-классов (вроде блиц-курса по росписи пряников). Поскольку погода была умеренно знойной, гостевой поток шел обильно. Операторы «вкусных» бизнесов не только смогли поучиться у лидеров и посмотреть на концептуальные новинки, но и мощно «сняли кассу».

Фотографии предоставлены организаторами фестиваля «В Сибири — есть!». Автор фото: Александр Свищевский