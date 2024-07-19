Широта тематики — фактор продуктивного вдохновения!

Мы очень довольны и контактной результативностью, и гостевой статистикой. В этот раз у нас 320 000 посетителей — это как население областного центра где-нибудь на Золотом Кольце. Кстати о раскрученных туристических регионах: Сибирь их быстро догоняет по уровню внимания. Причем россияне видят новые оттенки Сибири: что это не только край суровой снежной романтики, но и земля, где люди живут со вкусом к жизни, где есть многообразие красоты, свое гастрономическое «я», где жизнь в радость. Потому мы изначально продумывали для фестиваля нейминг с «многослойной» образностью: когда за именем события стоит не одно-единственное понятие, не штучная ассоциация, а целая гамма образов. Наш фестиваль не только про гастрономию и не только про туризм. Наш фестиваль про любовь к своей Родине, а еще и про людей, которые здесь живут и творят, потому что МЫ В СИБИРИ — ЕСТЬ! Особенностью фестиваля 2024 года было то, что спикеры и эксперты дали плотный и актуальный контент практически по всем составляющим туризма: и по гастрономическому туризму, и по отельному делу, и по сувенирной интерпретации регионального образа. Причем по образной составляющей сибирского макрорегиона работа была практически равновесной с гастротематикой. Не думаю, что это повредило титульной — ресторанной — теме. Потому что, во-первых, чем лучше у региона проработано его «я» во всех эстетических и эмоциональных оттенках, тем это выгоднее всем операторам: и рестораторам, и организаторам видового, созерцательного туризма, и индустрии сувениров, локальной модной отрасли. Во-вторых, титульность ресторанной тематики тоже не жесткая, не ставящая каменных рамок. Монотематическим сообществом «только про еду» мы и не собирались изначально быть. Мы всегда стремимся смотреть на предмет широко, затрагивая смежные темы: темы-производные, темы-триггеры. Лишних тем не бывает! Ибо чем шире панорамный обзор, тем больше идей на этом поле возникает. Спасибо моему мужу Николаю Ильину и команде фестиваля, теперь уже моей семье, которая 3 года работает над проектом. Это люди, прославляющие свой регион своими работами, и которым небезразлично место, где они живут. Самое лучшее место на свете!

Фото предоставлено организаторами фестиваля «В Сибири — есть!». Автор фото: Александр Свищевский