С такими фестивалями у Новосибирска есть реальные шансы быть гастростолицей

Драйверная роль внутреннего туризма в российской экономике обозначена на самом высшем уровне в планах до 2030 года. И динамика развития отрасли этим установкам вполне соответствует — отрасль бурно развивается. Россияне фактически заново открыли собственную страну, увидели, насколько она прекрасна и многообразна. Да, есть над чем работать: над повышением сервиса, над нетворкингом (взаимной коллегиальной осведомленностью).

На этом фестивале я во второй раз. В индустрии гостеприимства же — более 35 лет. Я довольно «концентрированный» специалист: моя тема — обеспечение чистоты, комфорта и уюта. Мы, руководители хозяйственных служб, — не очень яркое, но функционально важное коллегиальное сообщество. Ведь для любого заведения (будь то отель, пансионат или глэмпинг) чистота является фундаментальным понятием. Она — база и уюта, и эстетики. В рамках своих профессиональных задач я ставила работу хозслужб в двух московских отелях сети Marriott, в Kempinsky Балчуг, в нескольких зарубежных отелях. Свою миссию я люблю. И моя цель — привить эту любовь молодежи. Не только тем, кто учится на кафедрах гостиничного хозяйства, но и ребятам, которые приходят просто на подработку — чтобы побыть на каникулах горничной или официантом, добавить денег к стипендии.

Еще одна моя цель — наладить взаимодействие в нашем сообществе. Чтоб профессионалы видели друг друга, чтоб обмен идеями был оперативным. Ради этого я много лет была президентом Первого Клуба гостеприимства, а сейчас возглавляю компанию RealSkills. Это образовательная платформа именно с тематической специализацией на чистоте, комфорте и уюте. Несмотря на ощущение «точечности» нашей профессии, она требует очень-очень большого круга компетенций, потому кадрово-образовательный аспект для нас очень важен. К слову, приятно, что наша тематическая площадка на фестивале была очень активной и заполненной заинтересованной публикой. На сессии, которую я модерировала, было очень много насыщенных, плотных кейсов, интерес аудитории мы держали до конца. А финальный профи-квест всех результативно сдружил.

В этом году отлично отлажена логистика фестиваля, даже июльский зной не стал большой помехой. Впечатляет и активность зрителей из числа горожан, и уровень коллегиальной среды. Приехали много первых лиц, концепт-лидеров — людей с опытом, с идеями, с плотными портфолио и кейсами. С такими фестивалями у Новосибирска есть реальные шансы быть гастростолицей.

Фото из личного архива спикера