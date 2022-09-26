Первых мобилизованных жителей Сибири отправили на переподготовку

Центральный военный округ (ЦВО) в Сибири отправил первых граждан, которые находятся в запасе и подлежат мобилизации, на переподготовку по своим военно-учетным специальностям. Об этом сообщили в пресс-службе округа Центральный военный округ.

Также в ЦВО отметили, что перед отправкой в ходе проведения инструктажа в военкоматах региона гражданам предоставили информацию о том, в какую учебную часть они направляются, о сроках переподготовки, а также ответили на интересующие вопросы.

— По прибытии в учебные части военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом на пунктах переодевания личного состава. Далее им предстоит пройти мероприятия боевой подготовки, — подчеркивается в сообщении.

Куда, в какие учебные части отправили мобилизованных сибиряков и сколько человек в пресс-службе ЦВО не уточняют.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались в стране с 21 сентября.

Согласно указу, призывать будут только граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе и тех, кто проходил службу в рядах ВС, так как все они имеют определённую военно-учётную специальность и соответствующий опыт. Перед отправкой в части все призванные на военную службу обязательно должны будут пройти дополнительную военную подготовку. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также еще некоторых категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ.

22 сентября правительство РФ открыло горячую линию для ответа на вопросы о частичной мобилизации.

Ранее редакция сообщала о том, что от частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов.