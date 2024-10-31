Форум «Золотая долина» стартовал в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске стартовал второй научно-производственный форум «Золотая долина». Как отметила замгубернатора Ирина Мануйлова, ключевая цель форума — стимулировать взаимодействие университета и научных организаций с индустриальными партнерами через запуск совместных проектов в интересах реального сектора экономики.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь пояснил, что правительство региона также ведёт работу по приоритетным исследовательским задачам в интересах министерств и ведомств. В частности, Минцифры планирует провести ряд научных исследований в области беспилотных авиационных систем, искусственного интеллекта.

— Будем выстраивать эту работу в проактивном диалоге с представителями вузовского и научного сообщества, реального сектора экономики, — отметил Цукарь.

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук добавил, что для вуза форум — это возможность усилить и развить взаимодействие университета с индустриальными партнерами и в дальнейшем привлечь их к совместным разработкам и созданию технологий уже на базе университета.

Форум «Золотая долина» собрал более 1000 участников со всей страны. На секциях и в дискуссиях выступают представители АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», АФК «Система», АО «АвтоВАЗ», ГК «Ростех», руководители промышленных предприятий, ученые и инноваторы Новосибирской области. В рамках форума планируется заключение ряда соглашений между НГУ и представителями высокотехнологичной промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что инновации НГТУ НЭТИ представят на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске.