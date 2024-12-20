Фотосток для поиска изображений без ограничений создали в Новосибирске

Альтернативный вариант зарубежных площадок для продажи и покупки изображений авторов цифрового визуального контента в России получил название Picsel. Его автором является победитель осеннего сезона акселератора А:СТАРТ Лев Куращенко. Идея создания фотостока возникла из желания помочь аниматорам качественных изображений зарабатывать на своем творчестве, а покупателям — получать доступ к большему количеству интересных работ работ.

— Авторы не просто создают контент, они хотят и зарабатывать на своем творчестве. А компании продолжают покупать уникальные цифровые работы. Сфера цифрового контента растет в общих мировых трендах. При этом увеличивается доля российского рынка, есть вероятность, что через пять-восемь лет она вырастет в полтора раза, — рассказал автор проекта.

Благодаря разработке новосибирского программиста, российские фотографы и дизайнеры, наконец, получат доступ к качественным работам без использования VPN и им больше не придется искать способы для вывода средств за границу.

Система взаимодействия с авторами и покупателями площадки пока находится на стадии доработки. Разработчики продумывают и составляет договоры, которые будут заключаться с создателями контента, а также подготавливают систему защиты изображений от краж.

— Внутрь каждого изображения будет встроена стенография, содержащая данные об его авторе и площадке, на которой оно было опубликовано. Площадка поможет фотографам и дизайнерам встраивать в картинку невидимые водяные знаки, которые устойчивы к модификации, чтобы они могли защитить свой контент, — поясняет автор проекта.

Помимо самого автора, в создании платформы участвует еще восемь человек — это разработчики, ml-инженеры и маркетологи, а также авторы изображений, которые готовы к сотрудничеству.

Ранее редакция сообщала о том, что креативная индустрия по влиянию на ВРП Новосибирской области сравнялась с наукой. Среди крупнейших перспективных проектов — «Фабрика научного кино» и парк «Усть-Тула».