Кредиторы подали на банкротство «Фабрики Фаворит» из Новосибирска

Частным предприниматель Николай Дремин (правопреемник кредитора АО «Барнаульский молочный комбинат») подал иск в арбитражный суд Новосибирской области о банкротстве компании – производителя масла и сыров — ООО «Фабрика Фаворит». Сумма иска составляет 2,2 млн рублей. В дело о банкротстве также вступила компания ООО «Про фактор» с суммой исковых требований 14,3 млн рублей, и АО «Россельхозбанк» — 926 тысяч рублей.

— По закону, в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, ПВО не может инициировать дело о банкротстве эмитента, в отличие, например, от кредитных организаций. Что актуально не только в случае с ООО «Фабрика Фаворит», но и с другими компаниями. Учитывая, что в кредитном портфеле эмитента есть крупные банки и задолженность перед ФНС, мы изначально понимали, что обращение ПВО в суд с иском о взыскании денежных средств с эмитента большого смысла не имеет, поскольку мы не успеем просудить задолженность до того, как кто-то из кредиторов обратится в суд с заявлением о банкротстве, — говорится в сообщении представителя владельцев облигаций эмитента ООО «ЮЛКМ».

В компании отметили, что планируют подать заявление о включении в реестр требований кредиторов после того, как в отношении эмитента будет введена процедура наблюдения.

— Это позволит ПВО принять участие в первом собрании кредиторов должника. Однако стоит учесть, что это не быстрый процесс, — заявили представители ООО «ЮЛКМ».

Напомним, «Фабрика Фаворит» сообщила на сайте раскрытия информации о том, что не исполнила обязательства перед владельцами облигаций. 4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт.

Напомним, второй облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день. Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что оборудование фабрики по производству масла под Новосибирском арестовано. Суд наложил обеспечительные меры на имущество предприятия.