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Фракция КПРФ в горсовете Бердска сократилась на одного депутата

  • 14/06/2023, 19:55
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Фракция КПРФ в горсовете Бердска сократилась на одного депутата
Политика здесь ни при чём: депутат отправился в другой регион за работой своей мечты.

Фракцию КПРФ в горсовете Бердска покидает депутат Аркадий Брагин. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил лидер бердских коммунистов, секретарь местного отделения партии Сергей Бессонов. По слова собеседника редакции, депутат переезжает в другой регион, где планирует работать по своей специальности.

Никакой политики здесь нет, говорит Сергей Бессонов. Депутат собирается уезжать из нашей местности. Он в Красноярском крае нашёл себе работу, о которой мечтал руководителем ветеринарного участка.

Кроме упомянутого Аркадия Брагина, в составе фракции КПРФ Бердского горсовета остаются работать трое депутатов — Людмила Чуркина, Дмитрий Титов, Александр Мукасеев. В то же время Сергей Бессонов в разговоре с корреспондентом Infopro54 не исключает, что численность фракции может и увеличиться за счёт беспартийных депутатов, не примкнувших ни к какому из депутатских объединений.

Пока неизвестно, будут ли в единый день голосования проходить довыборы по округу Аркадия Брагина. По данным избиркома, пока среди предполагаемых выборов местных депутатов только округ №1.

Дополнительные выборы депутатов местного самоуправления должны состояться 10 сентября текущего года. Но пока, как накануне сообщала председатель областного избиркома Ольга Благо, официального решения по этому поводу не принято.

Ранее редакция сообщала о старте и основных трендах предстоящей кампании по выборам губернатора области.

Фото: Администрации Бердска

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область Бердск

Теги : КПРФ. горсовет Бердска


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