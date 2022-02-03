Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Строительный блок регионального правительства в ближайшее время подвергнется серьезной корректировке. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе отчетного доклада перед депутатами Заксобрания. Как следует из доклада, поводом для этого, по итогам 2021 года, послужили срывы реализации значимых инфраструктурных проектов.
Теперь, по словам губернатора, под угрозой может оказаться получение дополнительных ресурсов из федерального центра на реализацию крупных проектов.
— Без серьезного усиления уже в первой половине 2021 года, без переформатирования работы строительного блока правительства и всех министерств, по линии которых планируется появление новых объектов, справиться с новыми вызовами невозможно, — сообщает Травников. — Потребуется найти новые резервы, переформатировать взаимоотношения со строителями, потому что мы в этом заинтересованы. По сигналам, которые получаем с федерального уровня, есть возможность не только освоить те средства, которые уже сегодня запланированы, но и привлечь дополнительные ресурсы. Нужно опережающим порядком делать то, что сегодня в наших планах.
В то же время в правительстве отмечают и объективные причины пробуксовывания строительной отрасли — рост цен на строительные материалы, что сказалось на ходе и результатах ряда конкурсных процедур. В частности, из 39 объявленных Минстроем закупок на строительство служебных жилых домов 26 не состоялись из-за отсутствия заявок. В результате в прошлом году было построены в 2 раза меньше служебных квартир, чем ранее планировалось. На первичном рынке также приобретены меньше служебных квартир, чем было выделено средств.
строительство инфраструктуры за счет инструментов так называемого инфраструктурного меню — предоставление льготных кредитов и реструктуризация кредитов федерального уровня. В рамках этой программы стоит задача: построить 87 объектов инженерной, энергетической, транспортной и технологической инфраструктуры. Стоимость их строительства превышает 15 млрд рублей.
Стоит напомнить, что строительная отрасль региона по итогам 2021 года неоднократно оказывалась в центре скандала в плане реализации объектов не только регионального, но и федерального значения. К примеру, неоднократно поднимался вопрос отставания по срокам строительства новой ледовой арены, что то и дело приковывало негативное внимание к региону то федеральных властей, то контролирующих органов. Не исключено, что это послужило поводом начала кадровых преобразований отрасли — отставки «строительного» министра Ивана Шмидта и назначения «строительного» вице-губернатора Романа Теленчинова.
Фото pixabay.com — GermansLat
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать