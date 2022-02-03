Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Строительный блок регионального правительства в ближайшее время подвергнется серьезной корректировке. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе отчетного доклада перед депутатами Заксобрания. Как следует из доклада, поводом для этого, по итогам 2021 года, послужили срывы реализации значимых инфраструктурных проектов.

ЛДС приходится строить «как обычно»: в режиме ручного управления Так тяжело завершать стройку, как в прошлом году, нам не доводилось еще никогда, — сообщает глава региона. — Впервые за 4 года мы не ввели запланированные 30 ФАПов, вместо этого завершены 15 объектов. На год перенесены сороки ввода школы на улице Большевистской и детсадов в Чанах и Тогучине. С большим запозданием введен детсад в Чулыме. Возникали проблемы с мероприятиями по нацпроекту «Чистая вода» — подрядчики приостанавливали работы по реконструкции водозаборов в Маслянино, системы водоочистки в Усть-Тарке. Компания, изначально выигравшая конкурс на право строительства модульной станции водоподготовки в Тогучине, отказалась от выполнения работ.

Теперь, по словам губернатора, под угрозой может оказаться получение дополнительных ресурсов из федерального центра на реализацию крупных проектов.

— Без серьезного усиления уже в первой половине 2021 года, без переформатирования работы строительного блока правительства и всех министерств, по линии которых планируется появление новых объектов, справиться с новыми вызовами невозможно, — сообщает Травников. — Потребуется найти новые резервы, переформатировать взаимоотношения со строителями, потому что мы в этом заинтересованы. По сигналам, которые получаем с федерального уровня, есть возможность не только освоить те средства, которые уже сегодня запланированы, но и привлечь дополнительные ресурсы. Нужно опережающим порядком делать то, что сегодня в наших планах.

В то же время в правительстве отмечают и объективные причины пробуксовывания строительной отрасли — рост цен на строительные материалы, что сказалось на ходе и результатах ряда конкурсных процедур. В частности, из 39 объявленных Минстроем закупок на строительство служебных жилых домов 26 не состоялись из-за отсутствия заявок. В результате в прошлом году было построены в 2 раза меньше служебных квартир, чем ранее планировалось. На первичном рынке также приобретены меньше служебных квартир, чем было выделено средств.

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются Изменения конъюнктуры рынка — не повод тормозить программы, — считает губернатор. — Тем более что перед нами возникают новые вызовы. Напомню, в этом году мы планируем ввести 73 социальных объекта, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Во-вторых, стартует строительство инфраструктуры за счет инструментов так называемого инфраструктурного меню — предоставление льготных кредитов и реструктуризация кредитов федерального уровня. В рамках этой программы стоит задача: построить 87 объектов инженерной, энергетической, транспортной и технологической инфраструктуры. Стоимость их строительства превышает 15 млрд рублей.

Стоит напомнить, что строительная отрасль региона по итогам 2021 года неоднократно оказывалась в центре скандала в плане реализации объектов не только регионального, но и федерального значения. К примеру, неоднократно поднимался вопрос отставания по срокам строительства новой ледовой арены, что то и дело приковывало негативное внимание к региону то федеральных властей, то контролирующих органов. Не исключено, что это послужило поводом начала кадровых преобразований отрасли — отставки «строительного» министра Ивана Шмидта и назначения «строительного» вице-губернатора Романа Теленчинова.