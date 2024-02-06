Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу за 500 тысяч рублей в месяц

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов выставил свое резюме на популярном сайте поиска работы. Он хочет быть руководителем проекта с зарплатой в 500 тысяч рублей.
В резюме он также указал, что готов к переездам и командировкам.
Также Скатов разместил еще одно резюме, но уже на другую должность — PR-директора. Однако о своих аппетитах на этой работе Артем умолчал.
Стоит отметить, что во всех резюме он написал о двух высших образованиях и опыте работы в госорганизации. Также расписал свои достижения, которых ему удалось достигнуть и какие ключевые обязанности он исполнял.
Ранее редакция сообщала о том, что вице-мэр Артем Скатов подал апелляционную жалобу по делу о клевете.
Фото редакции Infopro54
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