Гастрономический фестиваль «В Сибири есть!» проходит на набережной в Новосибирске

Во второй день гастрономического фестиваля «В Сибири есть!», который проходит в Новосибирске на Михайловской набережной, можно пройти мастер-классы у крутых рестораторов, управленцев, отельеров, экспертов и бизнес-тренеров со всей страны. Обучение проходит бесплатно в бизнес-зале «Река» и в «Шатре».

— За один день вы можете найти ответы на вопросы о продвижении, финансах, работе с персоналом, управлении, дизайне заведений, маркетинге и многом-многом другом, выбрав интересующие вас события, — сообщают организаторы мероприятия.

Гостей фестиваля также ждут ярмарка производителей, ремесленников, представителей креативных индустрий, а также всесибирский фудкорт под открытым небом.

— Очень рада, что уже второй год подряд фестиваль радует наших горожан и гостей города! Обсудили туристический потенциал города и профессионалы провели мастер классы сибирской кухни! Уверена, что такие фестивали дадут дальнейший толчок увеличения туристического потока в наш город, — сообщила в своем телеграм-канала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее редакция сообщала, что организаторы ожидают около 300 тысяч гостей.