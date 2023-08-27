На автодороге Купино-Чистоозерное в ДТП погибли три человека

— Утром 27 августа в Купинском районе, на 60 километре автодороги Купино-Чистоозерное, водитель 1958 г.р., управляя легковым автомобилем BYD F3, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ -2105, — сообщила пресс-служба ГИБДД.

В результате ДТП оба водителя и один пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте ДТП, еще один пассажир автомобиля ВАЗ получил тяжелые травмы, госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, следствия, медики и МЧС.

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