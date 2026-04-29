Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Парламент Санкт-Петербурга направил в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Документ обяжет владельцев маркировать своих питомцев.

Правительство подготовит перечень видов животных, которые подлежат обязательной регистрации. В автоматизированную базу данных попадут сведения о самом животном и его хозяине. Цель проекта — объединить разрозненные региональные списки в одну федеральную систему.

Такая система должна решить три задачи. Во-первых, упростить поиск пропавших зверей. Во-вторых, помочь доказать, что найденное животное — ваше. В-третьих, избавить от повторной регистрации при переезде в другой регион.

В пояснительной записке авторы отмечают, что это сократит число бездомных животных. Большинство из них когда-то были домашними питомцами, которых потеряли или выбросили хозяева.

В декабре 2024 года в Государственную думу был внесён межфракционный законопроект, направленный на регулирование разведения домашних животных в России. Одним из основных пунктов этого документа стало предложение создать единую некоммерческую структуру, которая будет вести федеральный реестр заводчиков для всех видов животных.

