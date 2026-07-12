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Бизнес Общество

Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность Новосибирска

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Многие заведения общепита города готовы принимать посетителей с питомцами

Таблички «Можно с животными» можно увидеть на входной группе во многие заведения общепита Новосибирска. Для хвостатых гостей открывают двери кофейни, популярные кафе и даже рестораны. Администраторы заведений предупреждают лишь о том, что питомец должен быть небольших размеров. И такая тенденция наблюдается по все стране.

Центр изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Нильсен» провели исследование в результате опроса выяснили отношение различных аудиторий к развитию дружелюбного к питомцам подхода в сфере досуга и путешествий с питомцами.

— Почти четверть опрошенных владельцев собак периодически ходит с ними в кафе и рестораны, а наиболее активно такую возможность используют москвичи, люди до 35 лет и владельцы небольших пород (до 10 кг). Выходы в свет с кошками пока редкость, их берут с собой только 3% владельцев, однако потенциально эта возможность интересна 10% респондентов, — рассказали аналитики.

Интересно, что более половины опрошенных не знают, что в кафе и рестораны их города можно приходить с питомцами. А, если бы знали, то обязательно бы воспользовались этой услугой, повысив трафик заведений общепита.

— Согласно Всероссийской переписи домашних животных, собаки и кошки есть у половины россиян. При этом все больше людей воспринимает их как полноценных членов семьи и друзей. Неудивительно, что хозяева не хотят расставаться со своими любимцами и во время прогулок по городу, — уточнила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Что касается более осведомленной половины владельцев собак и кошек, 45% из них узнали о возможности посещения заведения с четвероногими благодаря специальным знакам и наклейкам. При этом для 64% из них такие надписи говорят о том, что в заведение действительно можно прийти с домашним животным. Еще 28% воспринимают их, как сигнал о потенциальной доступности пространства для гостей с питомцами.

— Это говорит о том, что развитие культуры дружелюбного отношения к животным связано не только с готовностью бизнеса принимать новых гостей. Не менее важны понятная навигация и прозрачные правила, — подчеркивают аналитики.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина ранее отмечала, что последние годы происходит так называемая «гуманизация питомцев», когда животное становится объектом для заботы, эмоциональной связи и плановых расходов. Отсюда — премиальные корма, «игрушки к празднику», страховки, груминг, онлайн-доставка и желание проводить время вне дома. В то же время это и сигнал для бизнеса. В условиях высокой конкуренции в общепите допуск в заведение домашних питомцев становится сервисным преимуществом, благодаря которому клиент остаётся дольше, возвращается чаще и легче рекомендует это место другим.

Добавим, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами. На вопрос журналиста Infopro54, действительно ли можно пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений ответили утвердительно.

Ранее редакция сообщала о том, что автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска домашние животные

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