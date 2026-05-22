Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Межфакультетская команда НГТУ НЭТИ разрабатывает автоматизированное устройство для мытья грязных лап карликовых собак. Инноваторы считают, что оно позволит упростить процесс и избавит хозяина от уборки места, где проходили водные процедуры.

Студентка факультета радиотехники и электроники Иветта Подчасова пояснила, что разработку планируется воплотить в виде бокса высотой около 30 см с двумя втулками с мягкими ворсовыми частыми, который будет изготовлен из прочного пластика с металлическими частями.

— Устройство будет работать от электричества и в перспективе может быть встроено в домашнюю сантехнику, — отметила Иветта Подчасова.

Студенты отметили, что будут добиваться бесшумного режима работы лапомойки.

У команды собран макет прототипа. В планах — подать заявку в Центр студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ, чтобы создать работающий вариант «Лапочиста».

Стоит отметить, что товары для животных в 2025 году стали одной из немногих категорий, которые показали рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперты объясняли динамику двумя факторам. Во-первых, люди стали чаще заводить собак и кошек. Во-вторых, на этом рынке появляются новые товары, в том числе инновационные и роботизированные.

Согласно маркетинговым исследованиям компании «Нильсен Дэйта Фэктори» (есть в распоряжении редакции), в России с июля 2024 года по июль 2025 года продажи аксессуаров для животных (это как раз те самые игрушки, одежда, девайсы) выросли в штуках в онфлайн-магазинах на 9,9%, в онлайне — на 33%.

В 2024 году Центр изучения питания и благополучия животных сообщал, что популяция домашних питомцев в Новосибирской области достигла 2,338 млн. Об этом писал «Бердск Онлайн». При этом законодатели хотят ограничить количество питомцев в квартирах горожан.

