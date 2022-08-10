Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый — о попытке запретить в России сайты объявлений

Речь идет, в том числе, о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций для наружной рекламы и классифайдов. Новая организация, по задумке авторов инициативы, должна способствовать укреплению информационной безопасности страны. Участники рынка классифайдов считают закон непродуманным, дублирующим существующее законодательство и разрушающим веру IT-компаний в поддержку отрасли.

О главных трудностях и вызовах, которые встанут перед игроками рынка, рассказал генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

— Владимир, как законопроект повлияет на сложившийся ландшафт рынка классифайдов?

— Из-за того, что в одном законопроекте смешали абсолютно разные по типу бизнеса модели — рынки цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы, принятие этого закона приведет к закрытию таких сервисов, как «Авито». И на что бы он ни ориентировался изначально, это окажет критически негативное влияние не только на индустрию. «Авито» ежемесячно используют 56 миллионов россиян, а значит, последствия этого закона коснутся каждой российской семьи. Сложно встретить человека, у которого нет аккаунта на Авито.

— Единый оператор позиционируется как мера повышения безопасности. Насколько необходимы такие изменения?

— Что касается контроля контента на легитимность — на классифайдах нельзя просто взять и опубликовать объявление: каждое из них будет проверяться модераторами на предмет его соответствия законодательству. Только в нашей компании 850 человек занимаются их проверкой. В их числе — 350 инженеров, построившие современный искусственный интеллект, который отрабатывает основной поток, и еще 500 человек, которые в ручном режиме разбирают отдельные случаи.

Все компании индустрии, включая Авито, сотрудничают с регуляторами по всем законодательным инициативам. Так, мы первыми на рынке совместно с Минцифрой интегрировали в платформу услугу по верификации пользователей через Госуслуги с помощью приложения «Госключ». Для этого мы прошли и регулярно проходим все необходимые проверки.

Мы готовы обсуждать и внедрять инициативы, которые с помощью нашей платформы сделают нашу экономику и страну сильнее и благополучнее, а жизнь каждого россиянина и предпринимателя — стабильнее. Но это возможно только при аргументированном диалоге, обсуждении, в которое ни нас, ни кого-то из индустрии на стадии разработки никто не приглашал.

Напомню, что Авито — это 56 миллионов человек, сотни тысяч бизнесов, 5 тысяч сотрудников, огромная сеть бизнес-партнеров, которые тоже интегрированы в наш бизнес. Закрытие Авито не может пройти бесследно. Игнорировать интересы всех этих людей равносильно социальному потрясению и удару по экономике.

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Ранее редакция сообщала, что новосибирские рекламщики выступают против единого оператора.