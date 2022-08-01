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Новосибирские рекламщики выступают против единого оператора

  • 01/08/2022, 15:34
Автор:
новости Новосибирска
Основные аргументы — усиление монополиста и сокращение полномочий власти в регулировании рекламного рынка.

Операторы новосибирского рекламного рынка подготовили обращение (имеется в распоряжении редакции) к представителям органов власти с требованием оказать содействие предпринимательскому сообществу в недопущении окончательного принятия федерального закона о рекламе, уже прошедшего первое чтение в Госдуме.

новости Новосибирска

Законопроект о создании единой электронной площадки объявлений вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении

Как напоминают коммерсанты, смысл законопроекта ― в создании единого рекламного оператора, который, по сути, наделяется монопольными полномочиями и преференциями в вопросах регулирования рекламного рынка. Обращение подписали представители филиала ООО «Гэллэри Сервис» в г. Новосибирск, ООО «Транспортная Реклама», ООО «РИМ», ООО «Рекламные технологии», ООО «Группа компаний АРтБизнесЛайн», ООО РА «ТАСС-Медиа», ООО «Виджет», ООО «Магистраль Медиа» и ООО РА «Голливуд 11»

 После создания единого оператора остальные участники рынка потеряют возможность формирования качественной адресной программы, говорится в обращении. У регионов будет изъято ключевое полномочие планирование схемы размещения рекламных конструкций, что фактически создает прецедент вмешательства коммерческой компании в полномочия власти. Органы местного самоуправления будут обязаны согласовывать любую установку или демонтаж рекламных конструкций, их содержание с единым оператором. Он получает исключительное право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 30 лет без проведения торгов, право на отказ от таких разрешений.

Адресатами послания коммерсантов стали депутаты Госдумы, избранные на территории региона, губернатор области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, уполномоченный по правам предпринимателей Николай Мамулат, председатель Заксобрания Андрей Шимкив, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев и президент торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Алтухов. Как сообщают коммерсанты, от некоторых из них уже получена обратная связь.

Два депутата Госдумы ― Александр Аксененко и Олег Иванинский ― направили обращение новосибирских операторов наружной рекламы в Комитет по экономической политике Госдумы, ответственный за рассмотрение данного законопроекта, с просьбой обеспечить объективное, всестороннее рассмотрение обращения, рассказывают рекламщики.

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 7 июля депутатом Артемом Кирьяновым. По мнению авторов, единый оператор цифровых рекламных конструкций необходим для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц в данном информационном ресурсе и в иных целях. Ранее 5 июля Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о регулировании деятельности сайтов частных объявлений классифайдов. Согласно документу, сервисы объявлений с большой аудиторией должны будут установить единый измеритель аудитории и разместить форму для взаимодействия с Роскомнадзором, а в капиталах компаний иностранцы не смогут владеть долей более 20%.

 

Ранее редакция рассказывала о противостоянии мэрии Новосибирска и одного из крупнейших операторов новосибирского рынка наружной рекламы. 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : реклама город власть бизнес


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