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Purina остановила производство и продажу в РФ некоторых кормов для кошек и собак, авиакомпания Lufthansa отказалась использовать воздушное пространство РФ

  • 10/08/2022, 17:17
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Purina остановила производство и продажу в РФ некоторых кормов для кошек и собак, авиакомпания Lufthansa отказалась использовать воздушное пространство РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 10 августа.

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании.

В компании отметили, что решение принято из-за логистических трудностей с поставками сырья.

— Остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog, — заявил ТАСС представитель компании.

При этом корма марок Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России.

Компания Purina входит в Nestle. 11 марта Nestle сообщила, что приостановила с Россией торговые операции, касающиеся ряда товаров, отнесенных к категории неосновных, в связи с событиями на Украине. В частности, прекратились поставки капсул Nespresso и минеральной воды San Pellegrino, а также компания отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Однако поставки в Россию детского питания, круп и ряда кормов для домашних животных продолжились.

До этого Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и о приостановке рекламной кампании.

Германская авиакомпания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство РФ до 25 марта 2023 года. Об этом говорится в заявлении перевозчика.

— Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией, — отмечается в сообщении. — По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены.

Вместе с тем подчеркивается, что Lufthansa продолжает внимательно следить за развитием ситуации и поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями.

Также компания продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.

ЕС и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля

Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках 4 пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Фото пресс-службы компании Purina

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес авиаперелёты


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