Операторы наружной рекламы продавливают отказ от монополизации рынка

Власти поддержали операторов наружной рекламы из 30 регионов Российской Федерации, высказавшихся против внесения поправок в закон «О рекламе». Ранее компании направляли коллективные письма на имя глав регионов, спикеров законодательных органов и бизнес-омбудсменов.
Рекламные компании из более чем 60 регионов РФ направили коллективные письма, выразив свое отношение к поправкам. Почти половина из них уже получила ответы с негативной оценкой законопроекта. В числе таких регионов и федеральных центров, например, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Свердловская, Новосибирская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.
ФАС России официально объявила, что принятие закона несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка. Вслед за антимонопольным органом законопроект раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заявив, что его принятие «приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса», а также лишит граждан выбора.
Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что принятие этого закона приведет к разрушению целой отрасли.
Фото редакции
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