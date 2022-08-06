Операторы наружной рекламы продавливают отказ от монополизации рынка

Власти поддержали операторов наружной рекламы из 30 регионов Российской Федерации, высказавшихся против внесения поправок в закон «О рекламе». Ранее компании направляли коллективные письма на имя глав регионов, спикеров законодательных органов и бизнес-омбудсменов.

Напомним, что 15 июля Госдумой РФ был принят в первом чтении законопроект № 160605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», который вводит понятие «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений», наделяя его несвойственными коммерческой организации исключительными монопольными полномочиями и преференциями. Против этого выступили рекламные компании всех 85 регионов страны — от Калининграда до Сахалина. Более 470 компаний из 216 городов страны объединились в Союз операторов наружной рекламы.

Рекламные компании из более чем 60 регионов РФ направили коллективные письма, выразив свое отношение к поправкам. Почти половина из них уже получила ответы с негативной оценкой законопроекта. В числе таких регионов и федеральных центров, например, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Свердловская, Новосибирская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.

ФАС России официально объявила, что принятие закона несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка. Вслед за антимонопольным органом законопроект раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заявив, что его принятие «приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса», а также лишит граждан выбора.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что принятие этого закона приведет к разрушению целой отрасли.