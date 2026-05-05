Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Автор: Юлия Данилова

Стоимость путешествия с гидом доходит до 750 рублей с человека, авторских программ — до 20 тысяч с группы

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

На другой можно познакомиться с историей становления полицейской службы Ново-Николаевска начала XX века, услышать рассказ о полицмейстере Висмане, уголовное дело которого прогремело на всю Российскую империю.

Судя по информации, размещенной в открытых источниках, стоимость экскурсий с гидами по городу от музеев в этом сезоне варьируется от 350 до 750 рублей с человека. Стоимость авторских экскурсий от гидов доходит до 20 тысяч за группу. Как правило, количество участников на этих экскурсиях ограничено (3-10 человек), а их длительность может доходить до 11 часов.

Напомним, в Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников. Образовательные программы помогают подготовке к экзаменам и стимулируют интерес к учебе, считают участники рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость круизов по сибирским рекам в этом году доходит до 1,8 млн рублей с человека. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Автор: Артем Рязанов

В Сибирском центре колокольного искусства 310 раз ударили в колокол, символизируя возраст второго по величине города Новосибирской области — Бердска. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии. Под руководством протоиерея Павла Плотникова церковный хор Преображенского кафедрального собора исполнил пасхальные песнопения и молитвенные поминания жителей старого города. 70 лет Новосибирское водохранилище скрывает его руины и остатки.

Напомним, в 1950-х годах, когда началось строительство Новосибирской ГЭС, было принято решение перенести Бердск на новое место. Переезд бердчан на нынешнюю территорию начался в 1953 году и завершился к 1957 году, когда был запущен первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС. Полное наполнение Обского водохранилища произошло за два года.

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Автор: Артем Рязанов

В апреле в Новосибирской области произошло пять дорожных инцидентов с участием детей младше 16 лет. В трех случаях пострадали дети, использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Два других инцидента случились с юными велосипедистами. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В связи с недавними происшествиями сотрудники ведомства напомнили основные правила безопасности для несовершеннолетних водителей. Например, дети до 14 лет обязаны передвигаться на велосипедах и самокатах исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным зонам. Им категорически запрещено выезжать на проезжую часть.

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Как рассказать о Великой Отечественной Войне, не напугав и не исказив правду? Как объяснить формулу «праздник со слезами на глазах» тому, кто еще не знаком с горечью потерь? Ассистент кафедры педагогики и методики начального образования Новосибирского государственного педагогического университета Екатерина Булавина рассказывает, как и что именно говорить детям разных возрастов о Дне Победы.

— Ребенок познает окружающий мир через взрослого: через рассказы, обсуждения и реакцию значимого человека на ту или иную ситуацию. Есть темы, которые мы обязаны передать детям с хирургической точностью и бережностью. День Победы для трехлетнего ребенка и для десятилетнего школьника — это абсолютно разные истории. То, что вызывает героическое восхищение у подростка, может вызвать ночные кошмары у дошкольника, —  отмечает Булавина.

Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В майские праздники на Алтае фактически начинается весенне-летний туристический сезон. В текущем году туристов в этом регионе ждут новые правила продажи алкоголя. Жители Новосибирска, которые уже успели съездить туда, назвали эти ограничения «почти сухим» законом.

Ограничения продажи алкогольных напитков в Республике Алтай вступили в силу 1 марта 2026 года. Теперь в рознице продажа спиртного в будние дни существенно ограничена по времени, а по воскресеньям и в праздничные дни запрещена совсем.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Автор: Артем Рязанов

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

