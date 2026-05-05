Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

На другой можно познакомиться с историей становления полицейской службы Ново-Николаевска начала XX века, услышать рассказ о полицмейстере Висмане, уголовное дело которого прогремело на всю Российскую империю.

Судя по информации, размещенной в открытых источниках, стоимость экскурсий с гидами по городу от музеев в этом сезоне варьируется от 350 до 750 рублей с человека. Стоимость авторских экскурсий от гидов доходит до 20 тысяч за группу. Как правило, количество участников на этих экскурсиях ограничено (3-10 человек), а их длительность может доходить до 11 часов.

