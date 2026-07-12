Экскурсии для туристов с нарушениями слуха смогут проводить новосибирцы

В июле 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 235-ФЗ, внёсший поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Основные изменения произошли в организации экскурсий для туристов с нарушениями слуха. Теперь экскурсоводы с хорошим слухом тоже могут стать гидами-переводчиками. Но для этого им придется освоить жестовый язык и пройти специальную аттестацию. После экзамена информация о том, что специалист проводит такие экскурсии, появится в реестре и на бейдже.

Профессионалам, желающим работать в инклюзивном туризме, необходимо подать соответствующее заявление. Удобнее всего сделать это через Госуслуги в разделе «Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков». Здесь же можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, а также узнать о необходимых документах и порядке прохождения экзамена.

Добавим, что правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Напомним, в соответствии с прежними правилами экскурсии с использованием русского жестового языка могли проводить только слабослышащие или глухие специалисты после аттестации.

Еще одна поправка к закону обязывает всех экскурсоводов размещать в объявлениях не только общие данные о своей профессиональной деятельности, но и указывать уникальный номер записи в едином федеральном реестре гидов и гидов-переводчиков, а также ссылку на нее. А в обязанность агрегаторов вменяется проверка наличия и достоверности ссылок на реестр.

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