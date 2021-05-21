Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирской области

Генпрокурор России заверил, что прокуратура оценит законность принимаемых мер по восстановлению прав обманутых дольщиков и разберется с каждым долгостроем.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Новосибирск Игорь Краснов провел отдельную встречу с гражданами-участниками долевого строительства более 30-ти многоквартирных домов, часть из которых не могут получить купленные квадратные метры на протяжении 10 лет.

— Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области, всю, и будем разбираться, пока проблема не будет решена, — подчеркнул в ходе встречи с представителями дольщиков Игорь Краснов.

По его словам, решением проблем дольщиков в регионе будет заниматься не только прокуратура Новосибирской области, но и сотрудники подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

По информации, озвученной на встрече, в долевом сотрудничестве в Новосибирской области строилось 547 многоквартирных домов, из них на сегодняшний день 115 — проблемные объекты, которые возникали с 2005 по 2021 год. Число пострадавших дольщиков — порядка 8800 человек, участвовавших в долевом строительстве 80 объектов, в том числе 60 — в Новосибирске. Представители дольщиков просили генпрокурора проконтролировать расследование уголовных дел о мошенничестве, помочь не допустить необоснованного перехода прав собственности, в том числе с помощью фиктивных документов. Игорь Краснов пообещал решать проблему системно и заметил, что лично инициировал возбуждение уголовных дел по ряду объектов.