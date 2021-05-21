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Что Новосибирская область предложила инвесторам в Москве?

  • 21/05/2021, 17:27
Автор: Юлия Данилова
AIR
На выбор: учреждения здравоохранения, спорта, гостиницы и утилизация ТКО.

На этой неделе делегация АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» провела в Москве роад-щоу и представила инвесторам проекты, которые регион готов реализовывать в рамках концессии и ГЧП. Всего в рамках мероприятия был представлен 21 проект на общую сумму более 11 млрд рублей.

Итак, что регион предложил инвесторам:

— Проектирование, создание и техобслуживание двух стационарных отделений скорой медицинской помощи в правобережной и левобережной частях Новосибирска (на улицах Тургенева и Танкистов) на 240 кв. м общей площадью 10 тысяч кв. м. Объект предлагается реализовывать в формате ГЧП, срок соглашения 15 лет, ориентировочный объем инвестиций — 3 млрд рублей в каждый. Платежный механизм: капитальный грант (600 млн рублей), возмещение и выручка от операционной деятельности частного партнера.

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Кроме того, в рамках договора возможно оказание платных услуг по дополнительным направлениям деятельности, которые не противоречат функциональному назначению объекта соглашения. Инвестор должен ввести объекты в эксплуатацию в течение 3 лет с даты заключения соглашения.

Создание гостевого комплекса кампуса НГУ (2 звезды), состоящего из двух зданий общей площадью 30 тысяч кв. м с единовременной возможностью размещения 1600 человек в одно- и двухместных номерах. В здании также необходимо разместить физкультурно-оздоровительный комплекс НГУ (перенос существующего) и инфраструктурные помещения.

Проект предлагается реализовывать в рамках концессионного соглашения (115-ФЗ), со сроком соглашения 18 лет. Совокупная стоимость проекта — 2,08 млрд рублей. Платежный механизм: капитальный грант (1,036 млрд рублей), плата концедента (6,5 млн в месяц), МГД, выручка от операционной деятельности концессионера. Инвестор также сможет оказывать допуслуги по профилю, в том числе сдавая коммерческие помещения (прачечная, аптека, общепит, супермаркет) в аренду.

— Окупаемость проекта достигается при тарифе: 22,1 тысячи рублей в месяц за одноместный номер; 13 тысяч рублей в месяц за место в двухместном номере. Полученные цены за проживание не вписываются в концепцию доступных для студентов. При установлении тарифов на уровне 12 тысяч рублей в месяц за одноместный номер и 8 тысяч рублей в месяц за место в двухместном номере потребуется плата концедента, — уточняется в документации.

Расчетная выручка от реализации гостиничных услуг составит 2,1 млрд рублей, от сдачи помещений в аренду — 383 млн рублей.

Напомним, в марте стало известно, что федеральный бюджет профинансирует строительство новых объектов для СУНЦ НГУ и самого университета.

Создание и эксплуатация объектов по обращению с ТКО. Речь идет о создании четырех полигонов ТКО с мусоросортировочными линиями в Баганском, Болотнинском, Кыштовском и Искитимском районах Новосибирской области в рамках концессионного соглашения. В Баганском районе мощность объекта должна составить 10 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 62 млн рублей (частные инвестиции).  Согласно проекту, на утилизацию должны направляться 8% ТКО. В Болотнинском районе — 15 тысяч тонн, 149 млн рублей, доля к утилизации — 25%, в Кыштовском районе — 5 тысяч тонн, 149 млн рублей, 8% к утилизации, в Искитимском районе — 5 тысяч тонн, 67 млн рублей, 15% к утилизации.

Срок концессии — 25 лет, срок ввода объектов в эксплуатацию — в течение 3 лет с даты заключения соглашения. Коммерциализация объектов также возможна за счет продажи вторичного сырья.

Еще один проект, предложенный по концессии в этой же сфере, — полигон ТКО в Каргатском районе. Речь идет о создании объекта системы обращения с ТКО мощностью 30 тысяч тонн ТКО в год. Объем инвестиций — 560 млн рублей, срок концессии — 25 лет, доля утилизации ТКО — 10%.

В 2018 году на область выходили частные инвесторы, предлагавшие построить три полигона со станциями сортировки ТКО в городах Татарск, Барабинск и Тогучин в рамках ГЧП. Объем инвестиций в один проект в ценах того времени — 600 млн рублей.

Но самый большой пакет предложений для инвесторов область сформировала по спортивным объектам.

— Проектирование, создание и эксплуатация регионального центра сноуборда, то есть объекта спортивной инфраструктуры на улице Немировича-Данченко общей площадью 14000 кв. м с 4 трассами для катания: half-pipe, slopestyle, bigair и учебно-тренировочной. Инвестор должен будет построить акробатический зал с беговой дорожкой и батутами, тренажерный зал, класс теоретических занятий, раздевалки, медико-восстановительный центр, хозяйственные помещения, конференц-зал трибуны — до 1000 человек, 2 подвесные канатно-кресельные дороги и парковку.

Проект предлагается реализовывать в формате концессионного соглашения. Срок реализации — 10 лет, объем инвестиций — 900 млн рублей. Платежный механизм: капитальный грант (100 млн рублей), выручка от операционной деятельности концессионера. Инвестор сможет оказывать платные услуги по основному направлению деятельности или дополнительным, если они не противоречат функциональному назначению объекта соглашения. Ввести в эксплуатацию объект инвестор должен в течение 2 лет с даты заключения соглашения. На объекте планируется проводить круглогодичные учебно-тренировочные занятия спортсменов различной квалификации по сноубордингу, проведение соревнований субъектов Российской Федерации по сноубордингу, а также оказание дополнительных услуг в сфере спорта, питания и сервисного обслуживания.

Напомним, в этой локации сейчас уже идет строительство ледового дворца спорта.  Тема создания на Горской регионального центра сноуборда активно обсуждается в регионе с 2019 года.

Спортивные объекты. В рамках концессии предлагается создать 2 физкультурно-оздоровительных комплекса со спортивным залом и бассейном по улице Авиационной и улице Троллейной в Новосибирске. Каждый не более 5000 кв. м. Проекты планируется реализовывать в рамках концессии со сроком 12 лет. Расчетный объем инвестиций в один объект — 500 млн рублей, затраты на годовое содержание — 5 млн рублей. Инвестор сможет оказывать платные услуги по основному направлению деятельности или дополнительным, если они не противоречат функциональному назначению объекта соглашения. Ввод в эксплуатацию в течение 2 лет с даты заключения соглашения.

Еще один спортивный проект — бассейн на улице Часовой общей площадью 2,5 тысячи кв. м. Срок концессии заключается на 10 лет, расчетный объем инвестиций — 250 млн рублей. Годовое содержание — 3 млн рублей.

Также инвесторам предложены проекты четырех типовых спортивных комплексов меньшей площади: в ЖК «Матрешкин двор», в Нижней Ельцовке, на Ключ-Камышинском плато и в МЖК «Восточный». Каждый объект общей площадью 2200 кв. м, ориентировочная цена — 175 млн рублей, срок соглашения — 12 лет. Платежный механизм: выручка от операционной деятельности концессионера и платные услуги. Аналогичные объекты предлагается реализовать в районах области: в Линево и р.п. Ордынское.

В Новосибирске на улице Связистов мэрия по концессии предлагает инвестору построить спорткомплекс с ледовой ареной площадь 7 тысяч кв. м. Срок концессии — 10 лет, объем инвестиций — 700 млн рублей. Ввод в эксплуатацию — в течение 2 лет с момента заключения соглашения. На Пархоменко такой же комплекс, но площадью 3 тысячи кв. м, 10 лет, 300 млн рублей.  В Пашино и Черепаново — ледовые объекты по 3,5 тысячи кв. м, 350 млн рублей, срок концессии — от 12 лет.

Как отмечают в АИР, в ходе роад-шоу инвесторы проявили интерес к проектам в сфере спорта и здравоохранения. Более детально говорить пока рано, так как идет переговорный процесс.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители АО «Северсталь Менеджмент», АО «МХК «ЕвроХим», China Construction Communication Company, Ictas, ЗАО «Управляющая компания «РВМ Капитал» и другие.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АИР»

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : концессия инвестиции ГЧП бизнес


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