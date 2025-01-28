Генеральным директором НЗХК назначен Вячеслав Гохвайс

На заседании совета директоров ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» («НЗХК») принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества Алексея Жиганина. Информация об этом опубликована в карточке предприятия на сайте раскрытия информации. Он возглавлял предприятие с 2017 года.

— Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «НЗХК» Жиганина Алексея Владимировича 28 января 2025 года по соглашению сторон, — говорится в документе.

Руководителем «НЗХК» назначен Вячеслав Гохвайс. С ним подписан трудовой договор на срок с 29 января 2025 года по 31 января 2028 года.

Вячеслав Гохвайс до назначения гендиректором ПАО «НЗХК» возглавлял ООО «НЗХК-Инструмент».

Напомним, в мэрии Новосибирска возобновили работу с промышленными предприятиями города для выявления свободных инвестиционных площадок. Среди предприятий, которые готовы предоставить инвесторам свои площади стал ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».

ПАО «НЗХК» создано в 1948 году. Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Госкорпорации «Росатом». Предприятие входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет, работающих в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назван новый гендиректор аэропорта Толмачево. Предыдущий генеральный директор аэропорта, Евгений Янкилевич, покинул свой пост в 2024 году.