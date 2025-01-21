Назван новый гендиректор аэропорта Толмачево в Новосибирске

Генеральным директором аэропорта Толмачево стал Константин Фуряев.
Как сообщила пресс-служба Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина, Фуряев родился в Новокузнецке и окончил Сибирский государственный индустриальный университет. Его трудовой путь в команде «Новапорт Холдинга» насчитывает 15 лет. С 2014 года он занимал должность финансового директора в управлении финансами аэропорта Толмачево.
Предыдущий генеральный директор аэропорта, Евгений Янкилевич, покинул свой пост в 2024 году после 12 лет работы. Он возглавил холдинг «Новапорт», объединяющий более двух десятков аэропортов России, включая Толмачево.
Напоминаем, что в 2024 году аэропорт Толмачёво обслужил 9,299 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году (9,093 миллиона). Более четверти из них — трансферные пассажиры, их доля в общем потоке составила 26,9%.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор рассказал, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до аэропорта. В регионе рассматриваются альтернативные проекты.
Источник фото: Аэропорт Толмачево в Телеграм
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