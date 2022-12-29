Новосибирская область заняла 3 место по России по STEM-вакансиям

Новосибирская область вошла в тройку российских регионов-лидеров по доступности специалистов для инновационных областей экономики (STEM) вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Такие итоги ежемесячного рейтинга озвучены экспертами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Об этом сообщает правительства Новосибирской области.

— В настоящее время в регионе прослеживается общероссийская тенденция восстановления спроса на STEM-вакансии. Это говорит об ускоренных темпах инвестиций в сектор хай-тек и о развитии перспективной импортозамещающей экономики, — подчеркнула Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области.

По данным АИРР, в ноябре по сравнению с октябрем в 62 из 89 субъектов РФ (в 13 из 18 регионов-участников АИРР) наблюдался рост числа STEM-вакансий. Лидерами общего рейтинга регионов по уровню доступности кадров для инновационной экономики за ноябрь 2022 года стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область (входит АИРР). Также в топ-8 субъектов РФ попали 4 региона-участника АИРР: Тюменская, Томская области и Республика Татарстан.

К STEM-вакансиям относятся такие профессии, как: инженер, энергетик, аналитик, исследователь, архитектор, проектировщик, программист, тестировщик, системный администратор, математик, эпидемиолог, эколог, биолог, преподаватели математики и информатики, и другие.

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