UnionPay ввела лимит для россиян на снятие наличных средств за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ввела ограничения на снятие наличных за пределами России по эмитированным российскими банками картам, пишут РИА Новости.

Согласно новым правилам, теперь можно снять в день не более 50 000 юаней, в год — не более 500 000 юаней или эквивалент данным суммам в других валютах. В рублях речь идет о суммах в 507 345 и 5,07 млн соответственно по курсу ЦБ на 29 декабря.

— При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка, — отметили в банке «Приморье».

Напомним, что с октября текущего года банки в Финляндии, Испании и Чехии больше не принимют карты UnionPay, выпущенные в России, вместе с тем карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не работают за границей уже довольно продолжительное время.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 банки внедрят новый способ оплаты смартфоном. Оплачивать покупки можно будет картой «Мир» с помощью сгенерированного на смартфоне покупателя QR-кода.

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