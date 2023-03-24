Новосибирцам предложили выдвигать идеи по развитию страны

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс объявили о сборе 100 лучших идей от жителей РФ, которые внесут значимый вклад в развитие страны. Лучшие идеи по итогам отбора будут представлены президенту РФ в рамках очного форума и получат поддержку, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области.

Проект позволяет каждому российскому гражданину представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны.

В прошлом году от новосибирцев для участия в форуме было подано 135 идей, 20 из которых были отобраны в качестве лучших инициатив на территории региона. После чего в ТОП-1000 лучших идей со всей страны вошли 18 идей от Новосибирской области, из которых одна по результатам оценки экспертов Агентства стратегических инициатив вошла в ТОП-100 по стране.

— Это идея Олега Абдиева «Личный доктор всегда рядом. Персональный медицинский помощник — реальное управление твоим здоровьем», уточнили в пресс-службе ведомства.

Ряд других проектов форума от Новосибирской области получили поддержку региональных ведомств и институтов развития.

В текущем году сбор идей осуществляется по социальным, технологическим, экологическим, национальным инициативам, предпринимательству и цифровым сервисам. Заявки принимаются на крауд-платформе до 26 апреля.

Принять участие в форуме может любой гражданин страны.

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