Георгию Жигульскому избрали меру пресечения в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Георгию Жигульскому. Он заключен под стражу до 9 апреля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Бывший руководитель управления ФНС по Новосибирской области и экс-глава департамента мэрии Жигульский не признаёт свою вину по делу о получении взятки в крупном размере и превышении полномочий.

Напомним, Жигульский был задержан 10 февраля. По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год Жигульский получил от коммерческих организаций имущество в качестве взятки (500 тысяч рублей). Взамен он якобы не обращал внимания на долги компаний по аренде и согласовывал предоставленные ему документы. Правоохранители не уточняют, о какой именно компании идёт речь.

В 2022 году Георгий Жигульский отказался от возможности восстановить права муниципалитета на земельный участок, который был арестован в рамках расследования уголовного дела. По мнению следствия, это привело к тому, что городской бюджет недополучил крупную сумму прибыли.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что дело директора «Центра водных видов спорта» передано в суд Новосибирска Предприниматель давал ему взятки за аренду помещения.