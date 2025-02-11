Дело директора «Центра водных видов спорта» передано в суд Новосибирска

В суд передано дело директора «Центра водных видов спорта» Дмитрия Оленикова. Он обвиняется в растрате и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с октября 2020 по январь 2023 обвиняемый, используя служебные полномочия, оплатил более 6 млн рублей за аренду бассейна и помещений для индивидуального предпринимателя, который вел там занятия плаванием. За это бизнесмен ежемесячно передавал Оленикову 35 тысяч рублей в качестве взятки.

— Обвиняемый растратил денежные средства, причинив мэрии Новосибирска ущерб в сумме 6,8 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор Новосибирской области подал гражданский иск о взыскании с обвиняемого похищенных бюджетных средств. Кроме того, на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил без изменения меру пресечения директору «Центра водных видов спорта». Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест.