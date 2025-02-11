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Cуд вынес приговор организатору авиашоу Александру Осокину в Новосибирске

  • 11/02/2025, 18:00
Cуд вынес приговор организатору авиашоу Александру Осокину в Новосибирске
Чемпиона России по вертолетному спорту обвинили в пособничестве в хищении почти семи миллионов рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Речь идет о сумме почти семь миллионов рублей. В деле фигурируют руководитель аэродрома «Мочище», шестикратный чемпион СССР, двукратный абсолютный чемпион России по вертолетному спорту и организатор ежегодного авиашоу Александр Осокин, а также полковники запаса Геннадий Павленко и Владимир Горбунов.

—  Павленко, Горбунов и Осокин обвинялись в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, — сообщили в районном суде VN.ru.

Геннадий Павленко, помимо прочего, обвинялся в растрате и хищении бюджетных средств, выделенных на услуги авиамониторинга пожарной опасности лесов Новосибирской области в 2022 году.

Как выяснило следствие, трое подсудимых пытались похитить 6 986 555 бюджетных рублей, но во время реализации задуманного их преступная деятельность была раскрыта. В результате Александра Осокина обвинили в пособничестве Павленко и Горбунову.

Решением суда бывшим летчикам Павленко и Горбунову было назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей. Помимо этого, каждому из них придется выплатить штраф в размере 300 000 рублей с возможной рассрочкой на 10 месяцев.

—  При назначении наказания судом учтено наличие у летчиков государственных и ведомственных наград, благодарностей, положительные характеристики, участие в боевых действиях в период военной службы, наличие вклада в повышение обороноспособности и безопасности Отечества, — пояснили в Заельцовском суде.

Мерой наказания для Александра Осокина суд также избрал условное лишение свободы с испытательным сроком на 3 года, а размер штрафа увеличил до 600 000 рублей. В райсуде пояснили, что при вынесении приговора судьи также учли все предыдущие заслуги фигуранта этого громкого дела.

Приговором суда были разрешены гражданские требования и работников «Новосибирской базы авиационной охраны лесов», связанные с компенсацией имущественного вреда, причинённого преступлением. В пользу учреждения с подсудимых в общем счете взыскали более 2,8 миллионов рублей.

Ранее Осокин утверждал, что обвинения возникли после аренды авиационной техники ДОСААФом. Самолеты сдавались в аренду без экипажа. В результате руководство аэродрома обвинили в выполнении работ за ДОСААФ без соответствующих разрешений.

Ранее редакция сообщала о том, что суд избрал меру пресечения новосибирцу, склонившему подростка к диверсии.

Источник изображения: нейросеть myneuralnetworks.ru// автор: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд


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