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В Новосибирской области сохранится ежемесячная оплата за отопление

  • 11/02/2025, 17:31
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области сохранится ежемесячная оплата за отопление
Многие регионы заявили о желании перейти на оплату «по факту» — только в отопительный период

С 1 марта во многих российских регионах поменяется схема оплаты за отопление. Согласно постановлению правительства РФ (№ 1176 от 29 августа 2024 года), теперь она должна взиматься только в отопительный сезон, то есть «по факту». Обратный переход на ежемесячную оплату услуг за отопление в течение года будет невозможен. При этом для субъектов федерации, где система платежей по 1/12 уже была выбрана до 2025 года, она продолжит действовать впредь.

— В Новосибирской области к настоящему времени не принималось решений об изменении существующего порядка оплаты – плата коммунальной услуги по отоплению на территории региона осуществляется равномерно в течение календарного года — «по схеме 1/12», — прокомментировали нововведение в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что существующий порядок оплаты обеспечивает наибольшую социальную защищённость населения, особенно граждан, которые имеют право на получение субсидии или льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (изначально этот механизм был введен в попытке сгладить повышение цен на коммунальные услуги).

Решение о переходе на фактическую оплату принимают региональные власти.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко в беседе с корреспондентом Infopro54 отметил, что обе системы платежа — «по факту» и по 1/12 — осуществляются по показаниям счетчиков. И добавил, что в регионе уже был опыт внедрения системы оплаты за отопление только в отопительный сезон.

—  Бытует мнение, что оплата «по факту» более прозрачная и жители могут видеть показания на счетчиках. Возникает вопрос, а сколько новосибирцев знает, где эти счетчики находятся и каким образом идет процесс передачи данных? Уверен, что немногие. Считаю, что переход на оплату «по факту» у нас в регионе добавил бы проблем. Среди них не только дополнительная работа бухгалтерии и увеличение платежей минимум в 2 раза в отопительный период, но и трудности у энергетиков с накоплением средств, необходимых для ремонта теплосетей в летний период. На мой взгляд, проконтролировать корректировку (при 1/12) проще, чем ежемесячные начисления, — поделился он своим мнением.

Стоит отметить, что в соседнем Кузбассе на протяжении многих лет оплата отопления также производится по схеме 1/12. Такая схема будет действовать и дальше.

Напомним, при оплате отопления по 1/12 берутся среднемесячные показатели общедомового счетчика за прошлый год. Эта доля равномерно делится на 12 месяцев и оплачивается собственниками в зависимости от площади их квартир. В начале каждого года энергетики высчитывают корректировку — сравнивают фактически потребленное тепло и фактически оплаченное. Если выясняется, что жители переплатили за отопление, то платежи уменьшают. Так, в январе 2025 года в Сибирской генерирующей компании (СГК) заявили, что в результате корректировки платы за теплоснабжение в 2024 году, общая сумма снизилась на 201 миллион рублей.

Ранее редакция сообщала, что с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в Новосибирской области будут повышены в среднем на 11,9%. Предельный индекс повышения по всем услугам составит 13,5%.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : плата за отопление


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