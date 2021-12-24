ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

— Текущий год закончился для группы компаний «Блеск» трагедией — в конце ноября не стало сооснователя сети клиник Дмитрия Владимировича Воробьева. Это безмерная утрата, как для семьи, так и для всех сотрудников, — сообщили корреспонденту Infopro54 к стоматологической клинике «Блеск».
— На протяжении 28 лет «Блеск» — был семейным проектом, у руля которого всегда стояли двое. Не смотря на то, что уход Дмитрия Владимировича явился потрясением для всего медицинского сообщества города, миссия и основная идея сети клиник остаётся по-прежнему неизменной — сохранять здоровье пациентов и дарить им блестящие улыбки! — уточняют в компании.
Сейчас «Блеск» — это четко работающая структура, с долгосрочными стратегическими задачами развития всей группы компаний, во главе с Натальей Владимировной Воробьевой. Так, например, уже в будущем году запланировано открытие новых стоматологий и медицинских центров, укомплектованных самым современным оборудованием, по последнему слову техники. Это, в свою очередь, позволит увеличить количество рабочих мест для врачей и поддержать идею развития доступной медицинской среды в нашем городе!
— Группа компаний «Блеск» всегда славилась качеством оказываемых услуг и высоким сервисом. В соответствии с этими ожиданиями мы будем развиваться и дальше на благо нашего города, — подчеркивает Наталья Воробьева.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Блеск»
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