ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

— Текущий год закончился для группы компаний «Блеск» трагедией — в конце ноября не стало сооснователя сети клиник Дмитрия Владимировича Воробьева. Это безмерная утрата, как для семьи, так и для всех сотрудников, — сообщили корреспонденту Infopro54 к стоматологической клинике «Блеск».

— На протяжении 28 лет «Блеск» — был семейным проектом, у руля которого всегда стояли двое. Не смотря на то, что уход Дмитрия Владимировича явился потрясением для всего медицинского сообщества города, миссия и основная идея сети клиник остаётся по-прежнему неизменной — сохранять здоровье пациентов и дарить им блестящие улыбки! — уточняют в компании.

Напомним, первая клиника «Блеск» была основана семейной парой Воробьевых Дмитрия Владимировича и Натальи Владимировны еще в далеком 1993 году. С тех пор компания прирастала филиалами и расширяла сферы оказания медицинских услуг. На данный момент группа компаний «Блеск» — это 6 современных стоматологий, 2 многопрофильных медицинских центра и 1 центр международной косметологии.

Сейчас «Блеск» — это четко работающая структура, с долгосрочными стратегическими задачами развития всей группы компаний, во главе с Натальей Владимировной Воробьевой. Так, например, уже в будущем году запланировано открытие новых стоматологий и медицинских центров, укомплектованных самым современным оборудованием, по последнему слову техники. Это, в свою очередь, позволит увеличить количество рабочих мест для врачей и поддержать идею развития доступной медицинской среды в нашем городе!