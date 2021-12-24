Под Новосибирском из генплана неожиданно исчезло место под кладбище

Мало земли

На торжественном заседании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, когда все уже готовились к вручению грамот, неожиданно возник рабочий вопрос: с землей под кладбища. Его задал экс-депутат горсовета, глава регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов. Он поинтересовался у совета и департамента потребрынка мэрии: как планируется решать вопрос с дефицитом земли:

— Может, нам стоит начать работу по пропаганде кремации? – спросил Салов.

Cуд принял решение в деле о продаже участка кладбища под Новосибирском отметил, что ситуация с землей под кладбища в городе действительно напряженная. Однако, по его словам, по некоторым земельным участкам муниципалитету удалось решить вопрос. В частности, сейчас оформляются документы по передаче городу 70 га земли на Клещихинском кладбище, которые чуть не ушли на сторону — под коммерцию. Эти земли будут закреплены за департаментом для предоставления муниципальной услуги по погребению. Еще 4,5 га прирезаются к Южному кладбищу в Советском районе.

— Здесь у нас был самый больной вопрос по обеспеченностью местами для захоронения. От СО РАН целевой передачей мы получили землю, которая прирезана к Южному кладбищу. Сейчас ведем работу по выведению участка из земель лесного фонда, — сообщил Витухин. — Кроме того, мы ведем переговоры с ДИЗО области о проведении мены земель, оформленных под садовое товарищество, граничащих с Южным кладбищем. Надеемся, что город сможет их получить и прирезать к кладбищу.

В двух районах Новосибирской области прошли публичные слушания о размещении кладбищ. Речь идет об участке в 40 га в районе Барышево/Кольцово, а также об участке в Станционном сельсовете.

— В Станционном ситуация более сложная. Там идут целые войны. Мы уже прошли публичные слушания по земельному участку, изданы приказы ДИЗО о предварительном предоставлении нам земли, но местные депутаты категорически отказываются относить эти земли к особо охраняемым, — говорит Витухин. — Сейчас мы с Минюстом, ДИЗО и прокуратурой работаем над тем, чтобы доказать, что перевод этих земель в особо охраняемые для размещения кладбища не обязателен.

Чиновник также пояснил, что мэрия опротестовывает решение суда и УФАС о санитарной зоне вокруг Клещихинского кладбища.

— Не буду никого обвинять в лоббистских интересах, но были инициированы суды, в результате которых пришли к выводу, что нами не совсем корректно оформлены санитарно-защитные зоны. Мы считаем, что суд мало погрузился в тему, и подали апелляцию, — заявил чиновник. — Кроме того, с 1 января 2022 года утрачивает силу СанПиН на который ссылается суд, и это обвинительное заключение будет бессмысленно. Если будет решение суда изменить формулировки, то мы это сделаем, так как все необходимые исследования провели.

В Новосибирске установили первый в России цифровой колумбарий согласился, что вопрос с кладбищами для Новосибирска очень актуален.

— В Новосибирске для размещения кладбищ могут использоваться земли только Новосибирского района, а они конечны. К примеру, за нашим крематорием должно было появиться кладбище, а недавно мы узнали, что оно исчезло с генплана и на эту территорию заходит застройщик — ООО «Энергомонтаж», — говорит Якушин. — Это не «камень в огород» застройщика. Просто такой вопрос нужно решать коллегиально, так как возникает тема санитарной зоны и т.д.

Для Виталия Витухина исчезновение земли, предназначенной под размещение кладбища недалеко от Новосибирска, стало сюрпризом.

— Мы с трудом пробиваем участки, в том же Станционном… Эта тема рассматривается на комиссии Минстроя РФ, куда выносят вопрос с землями для застройщиков… Они не могут лечит левую руку и отрубать правую, — удивился Витухин и поручил департаменту связаться Минстроем региона, чтобы прояснить этот вопрос.

Даешь кремацию!

Кстати, предложение Игоря Салова о продвижении в массы идеи кремации большого энтузиазма у представителей отрасли не встретило. Виталий Витухин пояснил, что далеко не для всех конфессий этот способ захоронения приемлем. Например, к нему отрицательно относятся иудеи, с осторожностью — мусульмане. Его поддержал Борис Якушев. Он пояснил, что на сегодняшний день суммарное количество кремаций в похоронном доме «Некрополь» за месяц составляет около 900. Речь идет не только об усопших новосибирцах, но и жителях соседних регионов, а также Казахстана, тела которых родственники привозят на кремацию в Новосибирск. При максимальной загрузке крематорий может осуществить около 1000 кремаций.

— На мой взгляд, смысла в пропаганде кремации сейчас нет. Все идет естественным путем. Кроме того, в соседних регионах тоже строятся крематории: в Омске, Томске, на Алтае, в Казахстане, так что у нас загрузка вскоре упадет, — рассуждает Якушин. — Другое дело, что в 50% случаев основной причиной кремации является желание людей подхоронить родственников на могилы к уже усопшим родным. В том числе, из-за дефицита земли на кладбищах.

… и семейные захоронения

Депутат, директор МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко уверен, что в регионе и городе нужно развивать систему семейных и фамильных склепов. В качестве примера он привел Троекуровское кладбище Москвы, где сейчас активно формируются семейные склепы: люди свозят в них прах родственников со всей страны.

— Нужно показать людям, какими могут быть семейные захоронения, нужны примеры, чтобы они могли прийти, посмотреть и поверить. Там можно использовать самые разные технологии захоронения, в том числе размещать усопших в несколько уровней, — пояснил Бондаренко.

— Если это официально не сделает управление потребрынка, то это по-тихому сделает землекоп, — предупредил Сергей Бондаренко. — Если бы мы смогли красиво зайти в эту тему, то это стало бы опытом, на который можно было бы равняться другим территориям.

Кроме того, по его словам, нужно

Виталий Витухин сообщил, что управление потребрынка мэрии Новосибирска уже отрабатывало тему по заброшенным захоронениям и получило категорический отказ на их реновацию на федеральном уровне со стороны конфессий и законодательной власти.