Под Новосибирском из генплана неожиданно исчезло место под кладбище

На торжественном заседании попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, когда все уже готовились к вручению грамот, неожиданно возник рабочий вопрос: с землей под кладбища. Его задал экс-депутат горсовета, глава регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов. Он поинтересовался у совета и департамента потребрынка мэрии: как планируется решать вопрос с дефицитом земли:
— Может, нам стоит начать работу по пропаганде кремации? – спросил Салов.
— Здесь у нас был самый больной вопрос по обеспеченностью местами для захоронения. От СО РАН целевой передачей мы получили землю, которая прирезана к Южному кладбищу. Сейчас ведем работу по выведению участка из земель лесного фонда, — сообщил Витухин. — Кроме того, мы ведем переговоры с ДИЗО области о проведении мены земель, оформленных под садовое товарищество, граничащих с Южным кладбищем. Надеемся, что город сможет их получить и прирезать к кладбищу.
В двух районах Новосибирской области прошли публичные слушания о размещении кладбищ. Речь идет об участке в 40 га в районе Барышево/Кольцово, а также об участке в Станционном сельсовете.
— В Станционном ситуация более сложная. Там идут целые войны. Мы уже прошли публичные слушания по земельному участку, изданы приказы ДИЗО о предварительном предоставлении нам земли, но местные депутаты категорически отказываются относить эти земли к особо охраняемым, — говорит Витухин. — Сейчас мы с Минюстом, ДИЗО и прокуратурой работаем над тем, чтобы доказать, что перевод этих земель в особо охраняемые для размещения кладбища не обязателен.
Чиновник также пояснил, что мэрия опротестовывает решение суда и УФАС о санитарной зоне вокруг Клещихинского кладбища.
— Не буду никого обвинять в лоббистских интересах, но были инициированы суды, в результате которых пришли к выводу, что нами не совсем корректно оформлены санитарно-защитные зоны. Мы считаем, что суд мало погрузился в тему, и подали апелляцию, — заявил чиновник. — Кроме того, с 1 января 2022 года утрачивает силу СанПиН на который ссылается суд, и это обвинительное заключение будет бессмысленно. Если будет решение суда изменить формулировки, то мы это сделаем, так как все необходимые исследования провели.
— В Новосибирске для размещения кладбищ могут использоваться земли только Новосибирского района, а они конечны. К примеру, за нашим крематорием должно было появиться кладбище, а недавно мы узнали, что оно исчезло с генплана и на эту территорию заходит застройщик — ООО «Энергомонтаж», — говорит Якушин. — Это не «камень в огород» застройщика. Просто такой вопрос нужно решать коллегиально, так как возникает тема санитарной зоны и т.д.
Для Виталия Витухина исчезновение земли, предназначенной под размещение кладбища недалеко от Новосибирска, стало сюрпризом.
— Мы с трудом пробиваем участки, в том же Станционном… Эта тема рассматривается на комиссии Минстроя РФ, куда выносят вопрос с землями для застройщиков… Они не могут лечит левую руку и отрубать правую, — удивился Витухин и поручил департаменту связаться Минстроем региона, чтобы прояснить этот вопрос.
Кстати, предложение Игоря Салова о продвижении в массы идеи кремации большого энтузиазма у представителей отрасли не встретило. Виталий Витухин пояснил, что далеко не для всех конфессий этот способ захоронения приемлем. Например, к нему отрицательно относятся иудеи, с осторожностью — мусульмане. Его поддержал Борис Якушев. Он пояснил, что на сегодняшний день суммарное количество кремаций в похоронном доме «Некрополь» за месяц составляет около 900. Речь идет не только об усопших новосибирцах, но и жителях соседних регионов, а также Казахстана, тела которых родственники привозят на кремацию в Новосибирск. При максимальной загрузке крематорий может осуществить около 1000 кремаций.
— На мой взгляд, смысла в пропаганде кремации сейчас нет. Все идет естественным путем. Кроме того, в соседних регионах тоже строятся крематории: в Омске, Томске, на Алтае, в Казахстане, так что у нас загрузка вскоре упадет, — рассуждает Якушин. — Другое дело, что в 50% случаев основной причиной кремации является желание людей подхоронить родственников на могилы к уже усопшим родным. В том числе, из-за дефицита земли на кладбищах.
Депутат, директор МУП «Похоронный дом «ИМИ» Сергей Бондаренко уверен, что в регионе и городе нужно развивать систему семейных и фамильных склепов. В качестве примера он привел Троекуровское кладбище Москвы, где сейчас активно формируются семейные склепы: люди свозят в них прах родственников со всей страны.
— Нужно показать людям, какими могут быть семейные захоронения, нужны примеры, чтобы они могли прийти, посмотреть и поверить. Там можно использовать самые разные технологии захоронения, в том числе размещать усопших в несколько уровней, — пояснил Бондаренко.
— Если это официально не сделает управление потребрынка, то это по-тихому сделает землекоп, — предупредил Сергей Бондаренко. — Если бы мы смогли красиво зайти в эту тему, то это стало бы опытом, на который можно было бы равняться другим территориям.
Виталий Витухин сообщил, что управление потребрынка мэрии Новосибирска уже отрабатывало тему по заброшенным захоронениям и получило категорический отказ на их реновацию на федеральном уровне со стороны конфессий и законодательной власти.
— Что касается семейных склепов, то в резолюции сегодняшнего совета мы составим обращение по возможности эксгумации захоронений. Сейчас по закону это возможно только в том случае, если идет следствие. А запросов на эксгумацию для перезахоронения у нас сотни, так что тема актуальна, — подчеркнул Витухин. — Нужно попробовать изменить законодательство в этой сфере.
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