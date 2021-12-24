Михаил Антипкин: новые возможности в ИТ в условиях пандемии

Во время любого кризиса всегда повышается интерес к ИТ. Сейчас он связан с карантинными ограничениями, когда многие сотрудники работают удаленно и зависят от средств коммуникации и ИТ. Как отмечает Михаил Сергеевич Антипкин, эксперт в сфере информационных технологий, качество и результаты работы каждого сотрудника теперь зависят от надежности, безопасности и производительности систем для удаленной работы.

Важным качеством является и удобство использования, ведь сложно показать хорошие результаты, если целый день работаешь в стрессовых условиях. Для того чтобы системы обладали необходимыми параметрами качества, были разработаны специальные стандарты. Однако пока что, проблема не решена полностью и люди часто сталкиваются той или иной проблемой в ходе удаленной работы.

Бытует мнение, что для разработки качественного ПО компании необходимо выделить огромный бюджет. Тем не менее не всегда дороже значит лучше. Как правило, над дорогостоящими проектами осуществляется очень строгий контроль. В таких условиях специалисты не всегда могут создать именно тот продукт, какого от них требуют, так как их ставят в жесткие рамки. От этого может страдать удобство пользования или безопасность системы, утверждает Михаил Антипкин.

То же самое касается и сроков. При сжатии сроков может страдать качество. Для наиболее эффективного выполнения задач по проекту, лучше всего делить его на более мелкие и не торопить команду специалистов. В современных условиях использования ИТ лучше всего применять современные гибкие методы ведения и управления проектами. Одна из гибких технологий разработки ПО «Скрам» предложила отличный вариант – проектом управляет не один руководитель, а несколько, отвечающий каждый за свое направление: содержание и результат проекта, регулирование ресурсов, проведение встреч и так далее.

На качество работы ПО влияет и их дальнейшая поддержка. В условиях удаленной работы очень важно оперативно получить поддержку и восстановить работоспособность системы. Ну а чтобы максимально наладить новый режим работы компаниям необходимо уделять внимание адаптации сотрудников, их обучению и обеспечению необходимыми средствами для выполнения тех же рабочих задач.

Еще одна проблема, которая ярко проявилась во время пандемии – это работа менеджмента. Когда сотрудников перевели на удаленную работу, руководство начало больше беспокоиться не о том, как организовать работу эффективно, а о том, как контролировать персонал, чтобы они не отвлекались на личные дела. С этой целью начали возобновлять системы ежедневных отчетов, разрабатывать системы трекинга рабочих процессов, проверять активность сотрудников.

Пандемия принесла много неприятностей, но удаленная работа не должна к ним причисляться, считает Михаил Антипкин. Такой режим работы практиковался и раньше и уже доказал свою эффективность. Поэтому стоит извлекать из него как можно больше возможностей, а не концентрироваться на недостатках.