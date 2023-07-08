ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов

Группа компаний «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов с предварительным обучением данной специальности (1,5 мес) с последующим заключением контрактов с Министерством обороны и направлением в зону боевых действий. Экипировка и техническое обеспечение за счёт группы компаний «Расцветай». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Справки и запись на собеседование по тел. +79529496556 (18+).

Напомним, пресс-служба группы компаний Расцветай анонсировала создание отряда операторов БПЛА-камикадзе для нужд фронта в мае 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников.