Бастрыкин подключился к уголовному делу обманутых дольщиков Новосибирска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову принять все необходимые меры к передаче уголовного дела по достройке дома ЖСК «Садко» для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СК.

Напомним, на минувшей неделе дольщики ЖСК «Садко» провели пикет, чтобы обратить внимание на долгострой в котором они приобрели квартиры. Строительство дома началось в 2001 году. По словам представителей инициативной группы, если до середины июля люди не получат информацию о том, какие меры будут предприниматься в отношении долгостроя и четкие сроки исполнения этих мер, группа подаст документы о намерении объявить публичную голодовку.

В феврале 2023 года в мэрии Новосибирска сообщали, что долгострой ЖСК «Садко» планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В муниципалитете выдали разрешение на строительство, которое действует до 25 сентября. На тот момент готовность объекта составляла 80%. В доме 93 квартиры — 8111 кв. м, а также административно-хозяйственные помещения — 5870 кв. м плюс земельный участок 4252 кв. м.

Начинала строительство дома компания ООО «Сибэнергострой-С». Ее директор привлечен к уголовной ответственности. В 2005 году решением собрания жильцов, было создано ТСЖ «Садко», позже реорганизованное в ЖСК «Садко».

Летом 2019 года обманутые дольщики записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскому застройщику предъявлено обвинение в мошенничестве.