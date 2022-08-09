В новосибирском Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом некоторых лекарств

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Территориальным органом Росздравнадзора, региональными поставщиками лекарственных препаратов и фармпроизводителями провели оперативный мониторинг по наличию лекарственных средств «Леводопа» (для пациентов с болезнью Паркинсона) и «Дриптан» (для лечения детей с травмами позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря).

— По итогам мониторинга установлено, что лекарственный препарат «Дриптан» имеется в наличии у АО «НПК «Катрен». Для покупки лекарства рекомендуем оставлять заявки на приобретение по отложенному спросу в аптеках. В случае возникновения сложностей с покупкой препарата, можно обратиться в региональный Минпромторг по тел. 238-62-09. Все поступившие заявки будут обработаны и направлены поставщику вместе с контактными данными пациентов, — сообщили в ведомстве.

Относительно лекарственного средства «Леводопа» — до 14 августа ожидаются поставки дополнительных партий (АО НПК «Катрен»), при этом на складе ГКУ НСО «Новосибоблфарм» имеются запасы для обеспечения льготных рецептов.

— Также обращаем внимание, что в аптеках региона имеются лекарственные препараты с действующим веществом «Леводопа» (Тидомет форте, Наком, Сталево). Для определения возможности использования аналогов необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки схемы лечения, — добавили в Минпромторге.

В ведомстве также отметили, что в адрес отечественных производителей лекарственного препарата с действующим веществом Леводопа (ООО «Изварино Фарма» г. Москва, ЗАО «Канонфарма продакшн» Московская обл.) направлены запросы о текущей ситуации с выпуском лекарственного препарата, а также информацией о необходимости увеличения поставок в Новосибирскую область.

Напомним, о том, что в Новосибирске возник дефицит лекарства от болезни Паркинсона стала известно на прошлой неделе. Об этом сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров. На минувшей неделе федеральные СМИ также сообщили, что американская компания Abbott приостановила поставки лекарства «Дриптан». Это единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет.

Ранее редакция сообщала, что в НГУ планируют направление фармацевтики для разработки новых лекарственных препаратов. Разработку новых препаратов ведут и фармпроизводители.