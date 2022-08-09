В новосибирском Минпромторге прокомментировали ситуацию с дефицитом некоторых лекарств

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Территориальным органом Росздравнадзора, региональными поставщиками лекарственных препаратов и фармпроизводителями провели оперативный мониторинг по наличию лекарственных средств «Леводопа» (для пациентов с болезнью Паркинсона) и «Дриптан» (для лечения детей с травмами позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря).
— По итогам мониторинга установлено, что лекарственный препарат «Дриптан» имеется в наличии у АО «НПК «Катрен». Для покупки лекарства рекомендуем оставлять заявки на приобретение по отложенному спросу в аптеках. В случае возникновения сложностей с покупкой препарата, можно обратиться в региональный Минпромторг по тел. 238-62-09. Все поступившие заявки будут обработаны и направлены поставщику вместе с контактными данными пациентов, — сообщили в ведомстве.
Относительно лекарственного средства «Леводопа» — до 14 августа ожидаются поставки дополнительных партий (АО НПК «Катрен»), при этом на складе ГКУ НСО «Новосибоблфарм» имеются запасы для обеспечения льготных рецептов.
— Также обращаем внимание, что в аптеках региона имеются лекарственные препараты с действующим веществом «Леводопа» (Тидомет форте, Наком, Сталево). Для определения возможности использования аналогов необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки схемы лечения, — добавили в Минпромторге.
В ведомстве также отметили, что в адрес отечественных производителей лекарственного препарата с действующим веществом Леводопа (ООО «Изварино Фарма» г. Москва, ЗАО «Канонфарма продакшн» Московская обл.) направлены запросы о текущей ситуации с выпуском лекарственного препарата, а также информацией о необходимости увеличения поставок в Новосибирскую область.
Ранее редакция сообщала, что в НГУ планируют направление фармацевтики для разработки новых лекарственных препаратов. Разработку новых препаратов ведут и фармпроизводители.
Фото pixabay — AVAKAphoto
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