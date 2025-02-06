ГК «ВИС» отчитался о готовности четвертого моста в Новосибирске

Строительная готовность большинства объектов мостовой концессии в Новосибирске превышает 90%, сообщила пресс-служба компании.

Концессионер заявил, что практически завершены строительные работы по самому мостовому переходу, правобережной транспортной развязке, Зыряновскому путепроводу и эстакаде основного хода. Почти на 90% готов один из двух тоннелей под Транссибом. Общая строительная готовность по всему проекту оценивается почти в 84%, отметили в компании.

Судя по данным компании, по сравнению с январем, реализация проекта продолжается.

— Сам мостовой переход находится в высокой степени готовности — 96%. Он прошёл испытания на нагрузки и технически готов к пропуску транспорта. Оставшиеся 4% — это монтаж кабельной продукции (выполняется в тёплый сезон), монтаж мачт освещения (ведётся, осталось около трети), окраска опор и части пролётных строений. Разметка и установка дорожных знаков — выполняются перед запуском движения, — ранее рассказывали Infopro54 в компании.

Что касается строительной готовности эстакады основного хода, то в середине января она составляла 92%, правобережной транспортной развязки — 97%, левобережной развязки — около 80%.

В компании подчеркивали, что работа по возведению всех объектов ведётся в рамках выделяемого концедентом финансирования, которого в настоящее время недостаточно для увеличения фронта работ.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция приводила слова губернатор, который сообщил, когда откроют движение по четвертому мосту в Новосибирске.