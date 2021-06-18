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Группа «ВИС» готова к любым проверкам по четвертому мосту

  • 18/06/2021, 16:14
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
К 2022 году компания обещает открыть движение на объекте по прямому направлению.

Сегодня, в ходе пресс-тура на площадку возведения мостового перехода через реку Обь, министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию по поводу «использования контрафакта» при строительстве коллектора, прилегающего к будущему четвертому мосту.

— Вопрос применения б/у материалов однозначно на этом объекте отсутствует. Господин Бурмистров написал заявление в полицию — мы готовы к любой проверке правоохранительных и надзорных органов, представим все материалы и документы, — пояснил Анатолий Костылевский.

Концессионеру предъявили контрафакт и завышение стоимости работ

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Напомним, на майской сессии горсовета Новосибирска депутаты обозначили ряд проблем в реализации концессии, заключенной между компанией ООО «Седьмая концессионная компания» (дочерняя компания ПФ «ВИС») и правительством Новосибирской области. Особо остро встал вопрос качества строительства, который депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров опубликовал на своей станице в социальной сети.

 На объекте строительства четвертого моста укладываются уже бывшие в употреблении трубы, изоляция труб для газопровода предусматривалась из экструдированного полиэтилена, а по факту на трубах нанесена более дешевая и менее качественная изоляция из ПВХ,  сообщает депутат со ссылкой на неизвестного эксперта, который, по его словам, обратился в полицию.  Учитывая диаметр трубы, это противоречит ГОСТу.

 

Новости Новосибирска

О ситуации рассказал в ходе пресс-подхода генеральный директор ООО ПФ «ВИС» Руслан Семенов:

— Мне ничего неизвестно насчет использования на нашем объекте некачественных материалов. Никаких замен не производилось, мы используем только проектные материалы либо разрешенные аналоги.

Отметим, что за ходом строительства объекта, как утверждают чиновники областного правительства, следят ежедневно.

 У нас создано специальное подведомственное учреждение ГКУ «Мост», сотрудники которого здесь работают, сотрудники министерства также приезжают сюда с разной периодичностью. На разных уровнях мы проводим здесь оперативные совещания, — заявил министр транспорта. — На текущий год объект обеспечен финансированием в сумме 10,5 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета. Также продолжается работа по подготовке территории строительства, выносу коммуникаций. На сегодняшний момент концессионеру под строительство переданы около 96% территории. Получены 13 разрешений на строительство, что позволяет производить работу на всех площадках. Остались около 2 га земли по общежитию и гаражному кооперативу, которые не влияют на ход выполнения работ.

Новости Новосибирска

Сегодня строители возводят фундамент пилона моста, идет сооружение эстакадной части в районе площади Энергетиков, возводится тоннель под железной дорогой, идет сооружение опор мостовой части и строится подвижка пролетного строения, ведутся работы на Зыряновском путепроводе.

Каждые 9 дней тело пилона прирастает на 4 метра в высоту, переставляется опалубка, таких «переставок» будет 29. По поручению правительства России мы оптимизировали графики работы, срок строительства основного хода сократится на 24 месяца. Поэтому мы на большем количестве площадок одновременно ведем работы, что, конечно, не может не создавать определенные неудобства жителям Новосибирска. Сдача моста будет в 2023 году, как это прописано в концессионном соглашении. Просим потерпеть, в конце 2022 года ситуация с пробками однозначно улучшится, говорит Руслан Семенов.

По его словам, в 2022 году будет открыто движение по прямому направлению — такая задача поставлена руководством области, на это выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета в этом году.

Четвертый мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками. Также масштабное строительство будет развернуто по обеим сторонам реки Обь — предусмотрено создание нескольких путепроводов через городские трамвайные и железнодорожные линии Транссибирской магистрали, надземные пешеходные переходы. Общая протяженность сооружения превысит 5 км.

Концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска заключено 06.12.2017 года. Концедентом является Новосибирская область в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Уполномоченная организация по осуществлению прав и обязанностей концедента — государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» (ГКУ НСО «Мост»). Концессионер — общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания» (ООО «СКК»). Общая стоимость строительства объекта на текущий момент составляет 37 млрд рублей, где 8,2 млрд — средства концессионера, 26,2 млрд — средства федерального бюджета и 2,6 млрд — средства областного бюджета.

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Рубрики : Власть Бизнес Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : мост Контрафакт Группа ВИС


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