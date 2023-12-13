«ГлассТех»: цифровой ум для машинных «мышц»

Это логично: искусственный разум, увеличивающий производительность конвейерных «мышц» ― новинка универсальной ценности. О сути и динамике проекта рассказывает Владимир Змановский, учредитель и директор по развитию компании «ГлассТех».

— Владимир, как образовался бренд «Конвейер 2.0»?

— Бренд «Конвейер 2.0» был создан в 2018-м в Академпарке, спустя год после основания самого предприятия. Отдельно хотел бы отметить большой личный вклад на старте проекта генерального директора АО «Академпарк» Дмитрия Верховода. Несмотря на то, что он в тот момент временно не являлся генеральным директором АО «Академпарк», он продолжал был быть в контакте с инновационными компаниями и личными связями помогал стартапам сделать первый, зачастую самый трудный шаг. В частности, в нашем проекте он убедил руководство одного из крупных производственных предприятий Новосибирской области заключить с нами первый контракт. Для любого нового продукта на рынке, а особенно инновационного и дорогостоящего, это зачастую бывает непреодолимым препятствием при выводе продукта на рынок. Первый вопрос, который задает заказчик: «Где ваше решение уже работает?», никто не хочет брать риски первого внедрения.

— Есть ли миссия у вашего бренда?

— Мы хотим показать профессиональному отраслевому сообществу, что новый технологический уклад, когда большие данные и искусственный интеллект находятся на службе эффективного производства, уже наступил! Это не какие-то абстрактные прожекты из будущего, это технологии сегодняшнего дня, которые успешно внедряются на отдельных заводах, где собственники и руководители ставят задачи непрерывного совершенствования производственных процессов, снижения издержек и роста рентабельности бизнеса. Мы выполняем работы по цифровизации производства в формате одного окна и под ключ: предпроектное обследование, разработка рабочего проекта — спецификации проекта цифровизации (программное обеспечение, оборудование, перечень услуг), производство и поставка специализированного оборудования, его монтаж, пуско-наладочные работы, предоставление лицензии на программное обеспечение. Это позволяет заказчику существенно экономить время и деньги при реализации проекта цифровой трансформации производства.

— Какие у вас были ключевые этапы развития? В чем секрет вашего успеха?

— Скажу афористично: ключевой этап — год создания — 2018-й. Год, очень насыщенный работой, событиями и динамикой развития. В 2018-м наша команда завершила работу над большим международным web-проектом и искала перспективные ниши на рынке ИТ. Проанализировав тенденции в ИТ-отрасли мы увидели отличную перспективу и новые открывающиеся ниши в сфере работы с промышленными данными. В тот момент государство сформулировало и утвердило приоритеты для поддержки новых технологий в виде соответствующих дорожных карт: «Технет», «Аэронет», «Хелснет» и др. Фундаментом (теперь уже можно уверенно говорить) состоявшегося инновационного проекта, помимо выдающейся технической команды, является стабильное финансирование со стороны финансового партнера, как принято говорить в среде инноваторов ― бизнес-ангела. Это физическое лицо, которое имеет ряд бизнесов в самых разных отраслях народного хозяйства. Благодаря его амбициям, вере и энтузиазму, желанию изменить мир к лучшему реализация проекта на всех этапах была обеспечена стабильным финансированием. Стабильное финансирование для инновационных проектов, где главная статья затрат ― фонд оплаты труда и налоги, является неотъемлемым условием будущего успеха.

— Сколько человек у вас сегодня в команде?

— Фактическая среднесписочная численность за 2023 год — 15 человек. Есть привлеченные специалисты под локальные работы, но основа коллектива довольно компактная, потому что все специалисты имеют широкий ряд компетенций, все «многозадачные».

— Что разрабатываете сегодня?

— Компания специализируется на внедрении MES-системы собственной разработки «Конвейер 2.0». Система отвечает на вопросы ― когда, где и почему происходят потери (простои) и/или производится дефектная продукция; снижает «время реакции» при принятии решений, направленных на устранение первоисточника производственных проблем; помогает составлять оптимальные производственные планы для снижения простоев и увеличения выработки линий. Одна из ключевых функций системы — построение сырьевого баланса производства. Результаты внедрения — рост производительности завода и снижение удельных издержек на 10-20%. После внедрения системы мы оказываем постоянную техническую поддержку и сопровождение. Для этого в нашей организации работает специальный отдел. Как правило, «время реакции» со стороны отдела технической поддержки при возникновении проблем или вопросов у заказчика не превышает 1 часа.

На текущий момент MES-система «Конвейер 2.0» является единственной, которая в Реестре российского программного обеспечения обладает специальным признаком, указывающим на отнесение программного обеспечения к сфере искусственного интеллекта (дата установления признака ― 06.06.2023) в классе программного обеспечения: «09.02 Средства управления производственными процессами (MES)».

— В каких регионах присутствуете?

— Как раз сейчас выходим на рынок Индии, а в России у нас, можно сказать, этап активной федерализации — и бренда, и продукта. У него нет прямых аналогов, так что в его всероссийской востребованности мы уверены. Сейчас «ГлассТех» является резидентом Академпарка и инновационного центра «Сколково», а также входит в крупнейшее объединение компаний разработчиков программного обеспечения России «РУССОФТ».

— Какие задачи ставите перед компанией на перспективу?

— В настоящее время наша команда находится на этапе активного роста и проводит работы по адаптации системы под специфику и особенности технологических процессов различных производств, реализуем пилотный проект на зарубежном рынке в Индии. В связи с этим на повестке дня актуальным стоит вопрос привлечения дополнительных ресурсов для ускорения развития компании, в первую очередь для адаптации решения под большее количество отраслей из сферы обрабатывающих производств и выхода на зарубежные рынки. Оптимальным нам видится привлечение к взаимовыгодному сотрудничеству и партнерству крупного отраслевого игрока, например ПАО «Ростелеком» или АО «Цифра».