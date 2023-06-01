Глава МВД наградил подростка из Новосибирска за мужество при задержании преступника

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил Марию Исаеву из Новосибирска проявившую мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Мероприятие было приурочено к Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Декабрьским вечером прошлого года 16-летняя жительница Новосибирска Мария Исаева возвращалась домой с тренировки. Девушка достала мобильный телефон, чтобы позвонить маме, которая её всегда встречала. Внезапно сзади на неё напал мужчина и вырвал из рук гаджет. Мария среагировала мгновенно и применила болевой прием. Не ожидавший отпора злоумышленник испугался. Бросив похищенный аппарат, он вырвался и скрылся. Вернувшись домой, Мария сообщила о случившимся маме, которая и обратилась в полицию.

По горячим следам нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель города Новосибирска. Вскоре он предстанет перед судом и понесёт наказание.

— Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи — и это вдвойне отрадно, — отметил Колокольцев.

Ранее редакция сообщала о том, что результаты деятельности АО «РЭС» отметили на отраслевом совете министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.