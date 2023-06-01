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Новосибирский эколог Сергей Пащенко дал объяснение смогу в левобережье города

  • 01/06/2023, 19:12
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Новосибирский эколог Сергей Пащенко дал объяснение смогу в левобережье города
Всему виной — жаркая и безветренная погода, которая установилась в городе.

Независимый эколог Сергей Пащенко дал объяснение смогу в левобережье Новосибирска. По мнению эксперта, жители города наблюдают редкое явление.

— Народ видит дымку, когда рядом нет пожаров. Но, в городе уже два дня высокая температура воздуха. Поэтому, возникают так называемые тепловые термики — потоки теплого воздуха от нагретого солнцем грунта, в которых парят мельчайшие частицы пыли величиной доли микрон. (Для сравнения толщина человеческого волоса составляет примерно 100 микрон). Застою способствует температурная инверсия (увеличение температуры с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения Ред.), при которой теплый воздух у поверхности земли и все загрязнители в нем, блокируются «крышкой» из холодного воздуха атмосфере, — говорит эксперт.

пылевая завеса в Новосибирск

Жители левого берега Новосибирска вновь пожаловались на смог и пылевую завесу

Сергей Пащенко отметил, что смог хорошо виден с высоты по линии горизонта.

— Вечером, когда начнется закат, если сфотографировать, то будет красная полоса. Это и есть пыль, которая поднялась с поверхности земли, — добавил эколог. — Изменить ситуацию могут дождь и усиление ветра.

Эксперт отмечает, что вредное воздействие смога усиливается в вечернее время, когда идет снижение температуры воздуха.

— Вред основной в ночные часы. Как только сейчас начнется медленное снижаться температура, так же медленно эта «крышка» пойдет вниз. И весь вопрос в том, сколько частиц под эту «крышку» мы успели собрать, — резюмировал Сергей Пащенко.

Ранее редакция сообщала, что что песчаная буря с золоотвала накрыла левый берег Новосибирска.

Фото: скриншот с видео с сайта «Вести Новосибирск»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : экология смог в Новосибирске Сергей Пащенко


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