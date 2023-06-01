Олег Хорошунов купил артиллерийский бинокль и бронежилет для СВО с денег взысканных с Дизайнмастера

Начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов на взысканные через суд деньги с «Дизайнмастера» купил бронежилет и артиллерийский бинокль. Об этом сообщает отделение КПРФ по Новосибирской области. Часть средств чиновник намерен передать на закупку гуманитарной помощи. Часть — на приобретение оптики по заказу одного из подразделений, где служат бойцы из Новосибирска.

Напомним, что ООО «Рекламные технологии» усмотрело в словах Олега Хорошунова на заседании комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству 3 марта 2022 года, урон для своей репутации. Во время судебных заседаний, по словам Олега Хорошунова, представители оператора наружной рекламы так и не смогли представить доказательства. В итоге арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу, так как оператор наружной рекламы отозвал иск.

У МКУ «Городской центр наружной рекламы» и ГК «Дизайнмастер» давно сложились натянутые отношения. Суды рассматривали несколько исков, которые стороны предъявляли друг другу. В январе 2023 года муниципальный центр выставил сразу два иска к компаниям группы почти на 72 млн рублей.

По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтированы 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж 60-70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за два года должно составить около 37% от их общего объема.

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