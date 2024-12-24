Глава отдела Минпромторга Новосибирской области встретит Новый год в СИЗО

В Новосибирске начальнику отдела Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Юрию Воробьеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2025 года, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Воробьев обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он передал информацию о закупках и государственных контрактах третьему лицу.

23 декабря Юрий Воробьев был задержан, против него возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела также фигурирует Наталья Зырянова, начальник управления экономики и финансов Минпромторга. Расследование продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве домов в Новосибирске. Они получили от 3,6 до 4 лет лишения свободы со штрафом.