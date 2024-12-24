Отечественные базовые станции запустят в Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС начинает эксплуатацию 200 новых базовых станций LTE, изготовленных компанией «ИРТЕЯ» в Новосибирской области, на своей действующей сети. До конца 2024 года планируется установить и запустить большинство из этих станций, обеспечивающих работу в диапазонах LTE 800 и LTE 1800, в 37 регионах страны — от Дальнего Востока и Севера до европейских районов и юга России. Это первый в России крупный проект, связанный с разработкой, производством и вводом в эксплуатацию отечественных LTE базовых станций в реальных условиях.

— Запуск базовых станций, произведённых в нашей стране, является значительным шагом для телекоммуникационной отрасли и важным элементом технологического суверенитета России. С партнёрами из «ИРТЕИ» и представителями научных учреждений мы прошли долгий путь от концепции до первой партии оборудования. Этот амбициозный проект стал возможен благодаря поддержке Министерства цифрового развития в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи, — отметил Виктор Белов, вице-президент по технике МТС. — Новосибирск славится своими научными и промышленными достижениями. Мы рады, что наш регион стал одним из первых, где начнётся эксплуатация новых российский базовых станций, — добавил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

Оборудование было разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ» и будет тестироваться в различных климатических условиях.