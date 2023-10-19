Губернатор Новосибирской области рассказал о любимом блюде местных жителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о любимом блюде жителей Новосибирской области. Об этом он рассказал в эфире «Вести Новосибирск».

— Я бы назвал фирменное блюдо многих территорий нашего региона – жареные караси. Как утверждают жители районов, они везде разные. Разные озера, разные виды карасей, цвет, вкус, способ приготовления, — подчеркнул Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь поваров накормят пловом посетителей Новосибирского зоопарка.